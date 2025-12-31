開箱普丁豪華別墅！淋浴間就要200萬 最高規格私人診所、手術室

編譯曾宜婕／綜合報導

普丁豪華別墅大揭密！近期由普丁頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）成立的俄羅斯反貪腐基金會（Russia's Anti-Corruption Foundation，FBK）調查揭露，普丁在克里米亞有一座斥資上億的豪華別墅，裡面不只有豪華房間、大型水療設施，甚至還有私人牙醫診所和手術室。

從空拍圖可以看到普丁別墅鄰近黑海。（圖／翻攝畫面）

由基金會繪製的別墅正面示意圖。（圖／翻攝畫面）

別墅原本屬於烏克蘭前總統

調查指出，這座別墅位於克里米亞半島，這裡原本是是一間療養院，烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）看中其地理環境，移除地上所有建築和樹林，為自己建造一棟避暑別墅，在克里米亞被併吞後，別墅也被俄國沒收，成為普丁的個人宮殿。

這座別墅的樓地板面積超過9000平方公尺，客房面積將近5000平方公尺，甚至還有獨立棟的員工宿舍和直升機停機坪，別墅還設有私人步道、碼頭以及人造沙灘。基金會預估，這座別墅建造費高達100億盧比（約台幣40.8億）。

種種跡象證明這可能是普丁私人別墅

基金會先前的調查揭露，普丁在黑海沿岸的格連吉克市（Gelendzhik）有一座總坪數高達5350坪的豪華宮殿，耗資9.3英鎊（約台幣354億）打造。這次的調查有許多跡象指出，這座克里米亞別墅也是普丁的個人宮殿。

這座宮殿的資金和運作模式和先前發現的別墅如出一轍。文件上顯示，房地產是由許多公司註冊，名義上的所有者掛名為「Breg有限公司」，接下來的所有人皆被列為機密不公開。而在授權委託書中出現了和格連吉克市別墅相同的律師。此外，克里米亞別墅內部裝潢的技術規格明確標示包含「聯邦警衛局」（FSO）的要求，這排除其為「民間私人避暑別墅」的可能性，因為聯邦警衛局僅負責保護總統。

斥資打造的室內裝潢和設施

調查公布了別墅的房間和室內裝潢，在主建築的最高樓層有一間豪華臥室，房間角落放了一台「空氣輻射淨化裝置」這是一種常見於醫院與診所的設備。這類裝置內含有紫外線燈，能透過殺滅細菌與病毒來淨化空氣；過去在普丁克里姆林宮辦公室及公寓中也曾看到相同的設備。

別墅的豪華臥室，角落放置了一台「空氣輻射淨化裝置」。（圖／翻攝畫面）

除了豪華房間和浴廁外，地下室設有私人醫院，有一間配備超音波掃描儀、按摩床、實驗級檢測設備、心電圖機及物理治療裝置的家醫科診所；還有一間配備治療椅、X 光機、手術用顯微鏡及超音波設備的牙醫診所。同一層樓還有一間手術室，配有各種齊全的儀器和裝置。

在這層樓的左側，則是一座大型的水療中心，內有游泳池、巨型電視螢幕、按摩間，甚至還有一間要價600萬盧比（約台幣214萬元）的淋浴間。此外，娛樂區也有電影院、撞球室以及一座酒窖。

每間浴室面積高達50坪，地板是大理石材質，牆壁、樓梯、扶手、按摩浴缸都有鍍金。（圖／翻攝畫面）

調查指出，光是浴室的水龍頭、衣帽鉤和捲筒衛生紙架，總價就超過2200萬盧比（約87萬台幣元）。（圖／翻攝畫面）

普丁別墅頂樓似乎有一座空中公園，左圖為基金會的示意圖，右圖為空拍圖。（圖／翻攝畫面）

