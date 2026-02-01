開箱溪州謝家自宅掀討論 謝典林喊不偷不搶：我又沒要選縣長打這個幹嘛？

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

表態不競選縣長的彰化縣議長謝典林，近期和網紅「billion.haoson」開箱與胞姊、藍委謝衣鳯位於溪州鄉的住宅，引發炫富或分享生活的正反論戰。對此，謝典林今（1）日電訪時親自揭露開箱原因，並稱自己不偷不搶、分享生活，更大嗆「我又沒有要選縣長，你今天一直打這個，我也不知道要幹嘛？」





謝典林、謝衣鳯位於溪州鄉的家占地約七百坪，他那棟的活動範圍大概140坪，內部有籃球場、視聽室等設施；謝議長更在影片中稱，「在台北就是一般人的家庭」。

謝典林指出，之所以會拍攝住宅開箱影片，是因為當時有和拍攝團隊討論，是否能與網紅合作拍攝；若對方有建議的拍攝方向，也可以直接來拍，不需要業配；他並透露，前後其實有四、五位網紅到家中拍攝開箱，通通都沒有收費、也沒有業配，而若遇到選舉期間，家裡的房產確實可能會遭攻擊或被誤會。

謝典林進一步說明，家中土地是在台糖標售期間，與台糖合建取得，對方分得兩間後，謝家又再買回兩棟；拍影片的用意之一，就是說明這些都是合法取得，「就像是父母對我們的贈予，是有合法金流在做的」。

關於溪州為何能蓋這麼大的房子，謝典林則說，主要是因土地便宜，加上屋子的建材，蓋起來大概是四、五千萬，不是貴到很貴；他也提出比較，台中市豪宅稅門檻約在四千萬以上，台北市則約七千萬以上，「這在台北根本就也達不到豪宅標準」。

他強調，台北房價貴在土地，可能是彰化這塊地的五、六十倍，一塊地可能五、六百萬，就是他們家地的五十倍，這也是北部房子貴卻小的原因，彰化溪州的地沒這麼多錢，反倒是建物比較花錢，之所以顯貴是因疫情期間物價通膨，不然整體大概四千萬就蓋的起來。

被問及拍開箱片的理由，謝典林則重申，「我不偷不搶，只是把我的生活，邀請大家進來坐，讓大家也知道一下內部，不要在那邊猜測，當然我父母他們那棟，我弟弟他們有他們的隱私，也不需要（公開），但我的生活並沒有說『遮遮掩掩』，而且我又沒有要選縣長，你今天一直打這個，我也不知道要幹嘛？」





