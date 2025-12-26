開箱產量極稀好香米、荔枝包種氣泡飲 高虹安力挺竹市在地農特產

新竹市政府二十六日舉辦「好香米行銷暨荔枝包種氣泡飲上市記者會」，市長高虹安為產量極稀的「好香米」，以及全新研發的「荔枝包種氣泡飲」開箱，現場並舉辦「米豬創意比賽」頒獎典禮。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為推廣新竹市在地優質農產品，新竹市政府二十六日於香山區延壽宮盛大舉辦「好香米行銷暨荔枝包種氣泡飲上市記者會」，由市長高虹安與新竹市農會理事長郭瑞誠、總幹事陳學立、及稻米產銷班長劉世鑑共同出席，為今(一一四)年產量極為稀有的二期作「好香米」，以及全新研發的「荔枝包種氣泡飲」揭幕開箱，現場並舉辦傳承廟宇文化的「米豬創意比賽」頒獎典禮，展現出科技城市蘊含著深厚的農業創新能量。

高虹安表示，竹市好香米是極具代表性的在地優質稻米，二期作種植面積僅約二公頃、產量約一萬二千台斤，相當珍稀，且栽培過程不易，凝聚稻米產銷班農友的辛勞與用心。另外、新竹市農會全新研發的「荔枝包種氣泡飲」，巧妙結合竹市盛產的荔枝果香與包種茶的清雅韻味，並運用市場少見的「茶飲加氣泡」製程技術，打造出層次豐富、口感清爽的精品飲品，為傳統農產注入年輕化的新風貌。

廣告 廣告

新竹市政府二十六日舉辦「好香米行銷暨荔枝包種氣泡飲上市記者會」，市長高虹安為產量極稀的「好香米」，以及全新研發的「荔枝包種氣泡飲」開箱，現場並舉辦「米豬創意比賽」頒獎典禮。(記者曾芳蘭攝)

高虹安也說，市府除積極推廣在地農產外，也透過具體政策減輕農民負擔，協助六十五歲以上領有老農津貼之農民負擔農保及健保費用，降低長輩經濟壓力，為全國少數提供完善農民照顧的城市之一，展現市府對農民長期付出的肯定與支持，並持續守護農民權益。

新竹市農會總幹事陳學立表示，活動中也同步舉行「米豬創意比賽」頒獎典禮，該競賽為響應香山區十三間廟宇預計於明年一月舉辦的醮典活動，特別邀請十三組團體發揮創意，以「好香米」堆疊成象徵豐收與祝福的米豬作品，不僅是農產品行銷，更是將農業與在地信仰、歲時文化緊密結合，賽後這些創意米豬也將贈予各廟宇，展現地方情感與文化傳承的深厚連結。

陳學立指出，新竹市的「好香米」（台農七十一號益全香米），以其口感軟韌、米粒晶瑩剔透，並帶有淡雅芋頭香氣而深受好評，益全香米栽培不易、且不耐低溫，二期作全竹市僅種植約兩公頃，年產量僅約一萬二千台斤，屬極為珍稀的限量精品米，為確保品質與新鮮度，每批好香米皆於出貨前三日內碾製，是民眾餐桌上「安心給力」的優質選擇。