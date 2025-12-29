開箱競總「民眾黨新北戰情室」 黃國昌曝出寫真

民眾黨主席黃國昌。（圖／TVBS）

民眾黨主席黃國昌於29日晚間透過直播向大家展示了他的競選總部，宣布將打造台灣民眾黨的新北戰情室。黃國昌在直播中透露，他將在明年2月卸任立委後轉職成為全職YouTuber。此外，他還透露將於今年12月31日發布個人生平第一本寫真集。除了競選事務，黃國昌也因不滿總統專訪內容，要求總統24小時內道歉，否則將提出告訴。

黃國昌在當晚的直播中，帶領觀眾一同參觀從零開始打造的競選辦公室。他表示希望將這個空間打造成台灣民眾黨的新北戰情室，並希望能走科技風格，就像美國總統會進入的戰情室一樣，四周都是電腦螢幕。黃國昌在直播中也線上秀出QR Code，向民眾募集人力和物資資源。這個競選總部內部環境需要大幅整修，現場可見排氣管外露、牆壁斑駁，甚至有磚塊破洞大到可以放進拳頭。作為選戰的「大腦中心」，這個空間需要好好整頓。黃國昌也提到，樓上的空間將規劃為直播間使用。

黃國昌在直播中透露，明年2月1日他將離開立法院，轉職成為「全職的YouTuber」，同時兼任台灣民眾黨黨主席。為了增加自己的網路聲量，黃國昌更放出「大絕」，宣布將在今年12月31日發布個人生平第一本寫真集，他笑稱這是他「使出殺手鐧」，要和「阿北的土城十講流量拚一個輸贏」。

除了鞏固自己的聲勢外，黃國昌也在29日對總統下了通牒。因為不滿總統專訪內容抹紅藍白，黃國昌要求總統在24小時內道歉，否則將提告。對此，總統府則呼籲黃國昌回立院做正事。黃國昌強調，他已收到律師傳來的訴狀，若總統24小時時間到仍未道歉，他「就一定告你」。

