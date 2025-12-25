開箱緬甸電詐園區 林秉宥：盼與追求民主、秩序友軍打擊源頭

2025年12月25日新北市／新北市議員林秉宥私人行程前往緬甸電詐園區考察，25日於個人社群平台發文盼與追求民主、秩序友軍打擊源頭，才是最高級別的打詐。（新北市議員林秉宥提供／吳嘉億新北傳真）

2025年12月25日新北市／新北市議員林秉宥私人行程前往緬甸電詐園區考察，25日於個人社群平台發文，發文開箱提供電詐園區裡的環境與現況。（新北市議員林秉宥提供／吳嘉億新北傳真）

2025年12月25日新北市／新北市議員林秉宥私人行程前往緬甸電詐園區考察，25日於個人社群平台發文，發文開箱提供電詐園區裡的環境與現況。（新北市議員林秉宥提供／吳嘉億新北傳真）

有別於一般民代出國進行參訪或私人旅遊行程，民進黨新北市議員林秉宥日前在個人社群平台神秘發文預告將開箱電詐園區，今（25）日再度貼文並附上照片，表示自己私人行程前往緬甸的詐騙園區進行實地考察，提到為對抗邪惡，需要與追求民主與秩序的夥伴友軍，一起在互信互利基礎上，對電詐活動展開源頭打擊。

林秉宥文中開頭說到，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，而數十萬人在電詐園區的牢籠之中為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。

廣告 廣告

文中進一步指出，在園區看到電詐集團遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案及製作筆記，從〈貨幣戰爭〉、〈心理學〉等各種企管叢書散落一地可知；還看到餐廳菜單上一碗50元台幣的白飯、300元的炒飯，或是須預訂的紅燒熊掌，園區內沒有現實世界用的貨幣，只有一張面額100的代用券，怵目驚心如同漫畫中的情節也只是園區生活的日常。

林秉宥再提到，那些Line對話裡噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，全都是冀望能挖空對話那頭帳戶、藉此存活翻身的奴隸。

「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是我這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。」林秉宥在文章中強調。

林秉宥發文最後重申，為了對抗如此的邪惡，需要一樣追求民主與秩序的夥伴、友軍，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是最高級別的打詐。

【看原文連結】