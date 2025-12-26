開箱自家中國電商 館長評兩岸直播差異：台灣講政治、髒話太low

館長直播開箱廈門電商辦公室。（翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

網紅「館長」陳之漢今（26日）直播開箱位於中國福建省廈門的電商新辦公室，並指出，中國直播規範很多，賣東西必須專注介紹商品，不能亂講話，還說不能走台灣那一套，直播中講政治或罵髒話。

館長今日無預警直播，宣布旗下中國電商「智慧館長網絡科技有限公司」正式落成與剪綵，並開箱新辦公室，他表示，辦公室歷經約13天密集施工完成，內部規劃包含多個直播空間與員工辦公區，現階段可容納約20名員工，未來視營運狀況再行擴充。

廣告 廣告

館長指出，明日將學習如何「帶貨」，了解中國直播電商的實際運作方式，包括控台、助播與品牌合作流程，目前團隊正在招募主播與相關工作人員，他未來希望要讓消費者買到物美價廉、品質保證，且具售後服務的商品。

談及兩岸直播電商環境差異，館長席形容中國電商直播的系統水準之高，還有導演即時剪輯，相較之下，他直言台灣的直播就是嚼檳榔、抽菸、放個碼表、喊加一，然後叫你去匯款，「那個太low了，在台灣玩得動，在這行不通」。

館長也提到，中國直播平台規範很多，賣東西就要好好介紹商品，不能亂講話，不能走台灣那一套，直播中在那邊機機歪歪、講政治、抽菸、罵髒話，若偏離商品介紹、涉及其他話題，平台可能透過檢舉或AI偵測機制迅速介入，導致直播間遭到封鎖。他最後表示，廈門團隊幹部由當地與台灣成員組成，自己未來將會每月定期過去一趟。





更多《鏡新聞》報導

朱孝天道歉了！曝被網暴情緒失控 「言論與實際情況並不相符」

結束粿粿法院調解 范姜彥豐曬耶誕聚會照！昔夫妻好友幾乎都出席

王ADEN校園蹲地罷唱延燒 宜蘭跟進台北市「取消跨年演出」