開箱自家豪宅才被胞姊謝衣鳳切割 謝典林上節目談「樁腳把妹心法」

國民黨彰化縣議長謝典林近日開箱自家佔地700坪豪宅，引來有意參選彰化縣長的胞姊、藍委謝衣鳳切割，如今豪宅話題才正在燒，謝典林近日上Podcast節目，大談身為籃球協會理事長觸及的秘辛外，也和同為來賓的整形醫生李進良一起大談把妹心法，謝大方分享，他逆操作政壇「綁樁」，先照顧一群女生再出擊，也讓過往情史成為焦點。

李進良、謝典林近日一起上Podcast節目《圤雪BS》，和主持人「情色教主」雪碧、前AV導演圤智雨大談中華職籃秘辛，以及「政治樁腳把妹理論」，節目預計明（3日）上線，不過，官方已釋出部分片段，當中就是李進良大爆料，指謝典林常透過政治圈經營樁腳的方式進攻。

李進良在節目中形容，謝典林把妹並非單點進攻型，而是會先經營整個女性群體，建立信任後，再讓所有人都感受到他對目標對象的特別，身邊的人自然也會幫忙助攻，謝典林就自己補充，有如政治綁樁腳，一般來說是照顧一個人，再由這位樁腳幫忙拉票，把妹則是反過來操作。

今年46歲的謝典林曾兩度未婚生子女，小孩生母都不同人，2013年和八點檔女星李燕結婚後，兩人未生育，李燕則把謝的一對兒女視如己出，即使2015年就離婚，李燕仍與小孩保持良好關係，去年9月間謝的兒子摔車送醫，李燕嚇到一路哭著下台中探病，發文還以「生小孩真的會操碎了心」抒發心情，更透露原本約好要一起騎擋車環島全泡湯。





