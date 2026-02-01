開箱自家700坪豪宅遭酸 謝典林喊：我又沒有要選縣長

網紅「億百豪森」在彰化縣議長謝典林（謝典霖）帶領下，首度開箱自家豪宅，引發熱議。面對外界質疑的聲音，謝典林表示，自己不偷不搶，拍片就是把他的生活、住的地方公開，「我又沒有要選縣長，今天打這個要做什麼？」

「億百豪森」在YouTube頻道分享謝典林豪宅的短影音影片，只見謝典林家中客廳十分寬敞，甚至有一整排大型酒櫃，可以放大約三四百瓶酒。除此之外還有籃球場、視聽室、甚至還超級豪華大浴缸。奢華程度羨煞網友，但也有人質疑他在炫富。

對此，謝典林表示，他合作的拍攝團隊提出找網紅來一起拍短影片的想法後，有談到若是影片本身就有哏就不用業配（付費），後來有接洽4、5組網紅來家裡做開箱，都不必業配。他會想開箱住家，是因為住家在選舉的時就會成為攻擊目標。

謝典林介紹自家豪宅。（圖取自Youtube頻道「億百豪森」）

謝典林說，他們家的土地是台糖標售時，與台糖合建房子，並再向台糖買回兩棟，「想藉由影片來說是合法取得的」，父母對於他們子女的贈予也有合法金流。有人質疑為什麼在溪州可以蓋這麼大的房子，主要是因為土地是便宜，土地加上房子建材，房子蓋起約4、5千萬元，這種價格的房子在台中、台北都算不上是豪宅，在台北甚至只是一般家庭。

謝典林介紹自家豪宅。（圖取自Youtube頻道「億百豪森」）

面對酸言酸語，謝典林說，他又不偷不搶，他公開住家，讓大家不用在那邊猜，但他的父親、姊、弟有各自的隱私，他只公開他家，「我又沒有要選縣長，今天打這個要做什麼？」在鄉下有很多大房子，一樣用4千萬蓋房子，在台中沒什麼，在鄉下感覺就會較豪華，是「location」的問題，不是價格的問題。

