開箱謝典林700坪豪宅「內裝規模超狂」 室內籃球場曝光
彰化縣議會議長謝典林（原名謝典霖）昨（31）日接受財經網紅邀請，拍片開箱自家豪宅，影片曝光後引發熱議。畫面中可見住宅內設有室內籃球場、家庭劇院、恆溫酒櫃及豪華衛浴等設施，整棟空間約700坪，裝潢與配備宛如高檔豪宅建案的樣品屋，讓不少網友直呼驚訝，甚至質疑「第一次看到公職人員炫富」。
針對家中設置室內籃球場一事，謝典林在影片中解釋，因為兒子喜歡打籃球，便在3樓挑高至4樓的室內空間打造專屬球場，希望孩子能把家裡當成一個有趣、能盡情活動的地方。
影片中另一段內容也引發討論，當謝典林帶著主持人參觀家中視聽室、展示大型投影布幕時，主持人開玩笑詢問是否用來看A片，謝典林竟直言「其實也可以」、「也蠻享受的」，毫不避諱的回應讓不少網友看傻眼。
影片尾聲，謝典林還提到，由於彰化地價相對便宜，「這棟如果在台北，大概是一般家庭可負擔的等級」，並指出父親本身經營建設公司，與其直接購買成屋，不如自行規畫興建，「這樣發小包也比較省」。
影片上線後，網路議論紛紛，有人驚呼「這至少要上億吧」、「比豪宅建案還誇張」，也有人質疑其財力來源，直言以議長薪資水準恐難以負擔如此規模的住宅，質疑「錢從哪裡來」。
根據監察院於去年9月4日公布的最新廉政資料顯示，曾表態有意角逐國民黨主席的彰化縣議會議長謝典林，名下共持有9筆土地與8筆建物，均坐落於彰化縣溪州地區；其個人存款約416萬元，另持有多筆股票，市值合計約1401萬元，並投保9項保險。同時，名下仍背負約3465萬元債務，多作為資金調度與周轉用途。
針對外界對其財力結構的質疑，網路上有部分支持者認為，謝家長年投入商業經營，累積資產有其歷史背景，並非單憑公職薪資而來。謝典林的胞姊謝衣鳳目前擔任立法委員，並兼任國民黨中央常務委員及彰化縣黨部主任委員，家族在地方政治與商業領域皆具一定影響力與基礎。
此外，謝家豪宅過去也曾引發爭議，2023年12月，時任立委候選人吳音寧曾指控該豪宅涉及違法二次施工，並占用台糖土地及人行道。當時謝衣鳳回應，該房屋產權並非其本人所有，土地取得與建築申請程序皆依法辦理，並無違建或不法情事。
