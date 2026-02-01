開箱豪宅室內籃球場+恆溫大酒櫃遭疑炫富 謝典霖：我又沒要選縣長

首次上稿 02-01 23:10更新時間 02-02 06:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會議長謝典霖邀請網紅「億百豪森」拍攝其溪州鄉連4棟面積近700坪豪宅的開箱影片，其中一棟面積140坪，屋內設有挑高室內籃球場、恆溫大酒櫃還有視聽室等娛樂設施，讓人羨慕，但排山倒海的炫富與質疑的聲浪也灌進謝家，對於外界持續質疑，謝典霖直言相當無奈，「我又沒有要選縣長，一直拿這個來打，我也不知道意義在哪裡。」

謝典霖表示，他之所以願意公開自家住宅，主要是希望讓外界了解實際狀況，避免不必要的揣測。他說，先前有人形容這棟房子像「百貨公司」，既然外界關注，不如乾脆公開透明說清楚，「我又不偷不搶，今天只是把我的生活讓大家知道裡面長怎樣，讓大家也知道一下內部，不用在那邊猜測！」

他也強調，這次開箱僅限於自己居住的空間，父母居住的那一棟，以及弟弟一家，基於隱私並未對外公開，「他們有他們的生活，也沒有必要曝光。」至於自己，謝典霖認為生活並沒有什麼不能被檢視的地方，也不存在外界所說的特殊目的或動機。

話鋒一轉，謝典霖直言，「我又沒有要選縣長，一直拿這個來打，我也不知道意義在哪裡。」他指出，鄉下並非只有他一戶這樣的住宅，早年不少農舍都能依法申請，動輒上千坪土地、興建大面積建築的情況並不罕見，「我可以帶大家去看，其實很多戶人家都是類似規模。」

至於外界關心造價問題，謝典霖也直言，「這真的是location的問題啊，不是價格的問題啊！」他比喻說，同樣4000萬元的建築成本，若是在台中市，呈現出來的規模與樣貌自然不同，「在鄉下本來就會看起來比較豪華，這是地段的問題，不是價格的問題。

