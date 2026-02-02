開箱豪宅幫謝衣鳯「敗票」？ 謝典霖：覺得我爸有讓我選擇嗎

謝典霖面對提問是否選擇拚連任議長的路，他似乎有些無奈直呼，「選擇議長連任這條路，不然你覺得我爸有讓我別的選擇嗎？」（鏡新聞提供）

彰化縣議長謝典霖日前找來網紅合作拍片，開箱謝家位於彰化溪州近700坪的豪宅，室內甚至還有籃球場，影片曝光引發熱議，還有人猜測可能是針對姊姊謝衣鳯參選縣長有關，認為此舉是在幫姊姊「敗票」。對此，謝典霖再度回應，坦言拍片是早就已經有的安排，反而姊姊謝衣鳯才是突發宣布選縣長，他也不解現階段幹嘛去選這個有風險的選舉，面對提問他是否選擇拚連任議長的路，他似乎有些無奈直呼，「選擇議長連任這條路，不然你覺得我爸有讓我別的選擇嗎？」

面對外界質疑開箱豪宅是為了阻擋、幫姊姊謝衣鳯「敗票」，謝典霖再度回應，強調網紅開箱是在1月8日左右就拍好的影片，早在11、12月就安排好了，因過去這間豪宅在選舉時就被拿出來討論過，現在開箱過，之後選舉就不會被拿出來再用。

謝典霖反而提到，姊姊謝衣鳯才是突發宣布選縣長，「今天如果爸媽支持，我爸媽就會在後面背書，今天一直僵持不下的原因在這邊」，他更提到姊姊在宣布參選時，為什麼後面都沒有人背書支持？為什麼是她一個人這樣去宣布？「這個畫面其實已經解釋了很多事情」。至於到選舉期間有要見縫插針、說要阻擋等等，「這個到選舉時間就會被拿出來討論，與其選舉時要拿出來討論，不如現在過年期間，大家閒閒在家先拿出來討論一下好不好。」

被問到接下來是打算拚議長連任嗎？謝典霖似乎有些無奈直呼，「選擇議長連任這條路，不然你覺得我爸有讓我別的選擇嗎？哈哈哈。」他補充提到，現在是賴清德要拚總統連任的路上，就像當年的陳水扁，「這個就是他的期中考，那你幹嘛跟他作對？」

