開箱豪宅惹議！謝典霖年輕曾砸50萬美金買球員卡 超跩原因曝光

謝典霖展示珍藏的NBA球員卡。翻攝謝典霖臉書



彰化縣議長謝典霖日前找網紅開箱自家豪宅，引發網友質疑「炫富」，他無奈地說自己沒有要選彰化縣長，外界打這個「不知意義在哪」。事實上，謝典霖過去還曾大方分享自己珍藏多年的NBA球員卡，包括單張要價40萬至50萬美元（約台幣1264萬至1580萬元）的稀有卡，令人咋舌。

彰化縣議長謝典霖日前邀請網紅開箱謝家位於溪州鄉的謝家豪宅，除了占地約700坪，裡面有室內籃球場、大型酒櫃、超大視聽室，讓網友看傻，謝典霖卻「自謙」說這棟價值大約等同台北一般家庭而已，還說彰化有不少類似格局住家的民眾，自己又沒有要選縣長，不理解外界為何一直打這件事。

謝典霖年輕時就收藏不少球員卡。翻攝YouTube頻道「老婆不要看」

其實，謝典霖過去曾接受YouTuber「老婆不要看」採訪，開箱珍貴的球員卡收藏。只見他在桌上大秀整排球員卡，包括麥可喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）等，除了是限量發售，上方更有球員親筆簽名。

最特別的是一張稀有的收藏卡，謝典霖透露，當時的價格約2000美元（約台幣6.5萬元）但他花了40至50萬美元才買下，現值可能超過百萬美元。主持人聽了吃驚地問，為何謝典霖年輕時就能砸下重金收藏球員卡？他毫不避諱地說「可以問我爸爸」。

謝典霖父親為謝新隆，是三大有線電視董事長，地方人稱「謝董」，為謝家掌門人。

