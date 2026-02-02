開箱豪宅是神操作？鍾年晃酸：謝典霖攤在陽光下 恐害謝衣鳯「被曬傷」

政治中心／林奇樺報導

彰化縣議長謝典霖日前找來網紅合作拍片，開箱謝家位於彰化溪州的豪宅，奢華裝潢也引發外界質疑是在幫選彰化縣長的姊姊謝衣鳯「敗票」嗎？資深媒體人鍾年晃也在三立談話節目《新台灣加油》指出，謝典霖將豪宅攤在陽光下，但此舉恐怕會害姊姊被曬傷了。

鍾年晃在節目中先是介紹謝家豪宅的奢華裝潢，首先3樓有籃球場，「他一定會說因為我是籃協理事長，所以我家有個籃球場，是合理的」，但問題是，有籃球場不是只有裝個籃框而已，隔音也要非常好，否則一定也會影響到其他樓層。此外，四樓更有星光電影院，而五樓的原石浴缸，看起來就像是大理石。雖然大理石可能不保暖，熱水很快就涼了，但對有錢人來說「一直放熱水就好，我們就窮人，我們都覺得一直放熱水，瓦斯費很貴，但是他可能有錢人，真的不在乎」。

針對開箱豪宅所引發的討論，鍾年晃就直言，這其實對謝典霖選議員連任不會有影響，但是會對要選縣長的謝衣鳯有影響。他更直言這根本就是神操作，「也許他信奉一個叫做黑紅也是紅，反正大家都要檢討，那不如把它攤在陽光下，但是攤在陽光下，謝衣鳯可能會被陽光給曬傷了」。

