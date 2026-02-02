開箱豪宅毀選情？謝典霖親曝家族協調內幕

彰化縣議長謝典霖近日邀請網紅開箱其位於溪州鄉的住所，引發政壇議論，外界質疑此舉恐影響其胞姊競選縣長的選情。對此，謝典霖今（2）日回應，開箱影片與選舉提名無關，並明確表示自己無意角逐縣長寶座，純粹是滿足外界好奇心，並非為了選舉造勢。

彰化縣議長謝典霖。（圖／中天新聞）

針對外界指稱開箱豪宅是在「敗姊姊的縣長選票」，謝典霖回應表示，姊姊參選縣長是其個人決定，雙方選擇互不相關。他指出，姊姊宣布參選相當突然，當時身旁並無家族成員陪同造勢，畫面已說明一切。儘管家族並未干涉姊姊的決定，但他強調兩人各自有不同的政治規劃。

國民黨立委謝衣鳳。（圖／謝衣鳳臉書）

謝典霖進一步澄清，外界關於他有意參選縣長的傳聞皆屬捕風捉影。他分析目前大環境對國民黨不利，且考量賴清德將於2028年爭取連任，今年勢必加大輔選力度，他不願「逆風而行」。經過父親協調後，家族決議維持現狀，由姊姊競選立委，他則繼續爭取議員連任。

關於影片拍攝時機，謝典霖解釋早在去年12月便已敲定，並於今年1月8日完成拍攝，而姊姊是在12月底才宣布參選，後續發展非他所能控制。他認為身為政治家族，住所議題未來必會被炒作，與其屆時被動撇清，不如趁現在非選舉期間「一次講明白」，強調該處僅是一般宅邸，經得起外界檢驗。

