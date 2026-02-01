開箱豪宅球場「一動作」犯大忌！謝典霖挨轟

▲豪宅內有球場！謝典霖一動作犯大忌，籃球人看傻：虧他是籃協會長。（圖／Instagram：億百豪森billion.haoson）

[NOWnews今日新聞] 彰化縣議長謝典霖近日開箱位在彰化溪州的私人豪宅，屋內奢華設施如恆溫酒櫃、頂級視聽室等，引發網友高度熱議，謝典霖更戲稱這在台北只是「一般人家庭」。然而，影片中一段在室內籃球場拍攝的畫面，意外成為焦點，謝典霖在鏡頭前一個不經意的動作，引發籃球圈人士公憤。

影片中，謝典霖為了與主持人交談，自然地直接「坐在籃球上」，這一幕在Threads引發軒然大波。許多球友憤怒表示：「籃協會長謝典霖直接坐在籃球上面耶，真的有夠扯。」、「有在打籃球的應該都知道不能坐籃球這是禁忌，還是一個籃協會長。」網友們甚至懷疑謝典霖的專業素養：「籃協會長坐球，真的不要怪大家噴」、「國小校隊都知道不能坐球」。

籃球運動文化中，對「坐球」這個動作相當反感，運動部全民運動署（原體育署）過去就曾發文科普：「你知道籃球其實不可以坐嗎？」指出籃球質地較軟，坐上去容易導致內部結構受損、造成球體變形損壞，且此行為在球場禮儀中，被視為對器材與運動極大的不尊重，「而且坐籃球這個行為本身在球場上是很討人厭的，喜歡籃球這項運動的話，就應該要愛護籃球唷！」

謝典霖為中華民國籃球協會理事長，過去也曾高調拍片展示他的NBA球星卡收藏，近40張限量卡片，單張價值動輒2到3萬元，最貴甚至達6萬5千多元，影片中被問為何小小年紀能有此財力，他還直爽回應「可以問我爸爸」。如今一段開箱豪宅影片，在自家球場一個「坐球」的日常舉動，意外掀起更多討論！





