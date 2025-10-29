開箱輝達展區！秀無人車技術 光達360度穿透環景
輝達 GTC大會黃仁勳專題演講上，提到輝達要加入無人車市場，還有未來的機器人工廠趨勢，今天在輝達展區都有展出，現場狀況連線給人在美國華盛頓的特派記者徐紹芸。
今天是GTC大會第三天，輝達展區正式對外開放，現場展出了各種最新科技技術，包含黃仁勳昨天宣布將與Uber、鴻海切入的無人車市場，現場就展出最新的自駕車。車身與車頂佈滿感應器和監控鏡頭，感應設施會將資料回傳至車內平板，顯示360度零死角路況。此技術能穿透實體障礙，即使有屏障也能偵測到人或小動物，增加行車安全。
工作人員：「你可以看到有人站在攤位後面，你甚至看不到他們，但光達可以看到他們。這讓汽車能看到300公尺遠，它就像汽車的眼睛，幫助汽車進行導航定位，並預判該往哪裡走。」
昨天演講中多次出現的人形機器人，也在展區亮相。其手臂與手指動作精細，能與人揮手、擊掌、握手互動。輝達也在展區模擬資料運算中心，陳列出最新的DGX GB300機櫃。工作人員：「按下播放按下開始鍵，機器人會不斷地對任何地方或所有事物進行 3D 繪圖，直到你叫它停下來，不必先給它地圖是最棒的地方，就是你只需按下開始，它就會為你製作地圖。」
雖然此次GTC大會台廠展出規模不如3月的聖荷西場，但輝達展間仍陳列了一整排GB300機櫃，技嘉、鴻海、華碩、英業達、廣達與緯創的身影皆在其中，凸顯了台廠對輝達的重要性。
