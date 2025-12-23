開箱逢甲最美純白旅宿！二八樹巷：鬧中取靜、質感滿分，這家早餐還能送到房間
二八樹巷藝術文旅位於台中逢甲商圈外圍，是一間結合藝術、自然與生活感的質感旅宿。從逢甲夜市步行約 10 分鐘即可抵達，位置不在最熱鬧的街區，卻能享有安靜不吵雜的住宿環境，氛圍很好~
二八樹巷藝術文旅對面是幸福兒童公園可以溜小孩，大廳還有簡單的兒童玩具可以讓小傢伙們玩。而且二八樹巷大廳還有提供：泡麵、餅乾零食、咖啡、汽水 mini吧，房客可以免費享用貼心又加分！住飯店晚上特別想吃泡麵呀XD
交通來說，二八樹巷藝術文旅旁邊就有 YouBike 非常適合自由行，無論是騎到逢甲夜市覓食，或是前往其他台中景點都相當方便
▼二八樹巷藝術文旅的地址是「台中市西屯區櫻城一街85號」，步行到逢甲夜市約10分鐘，距離台中秋紅谷、朝馬轉運站也不遠，騎 YouBike 都不到10分鐘。搭乘大眾交通工具說明如下：
高鐵：高鐵「台中烏日站」 → 中鹿客運 800 號 → 捷運「櫻花文心站」下車 → 步行約 7 分鐘到達
客運：國光／統聯／和欣客運 → 「朝馬站」→ 轉乘豐原客運 63 號（朝馬－河南崇義街口）→ 步行約 15 分鐘到達
火車：火車「台中火車站」 → 統聯客運 300 號（第一廣場－市政府）→ 步行約 20 分鐘到達
✈飛機：飛機「台中清泉崗機場」 → 計程車直達二八樹巷藝術文旅
▼自行開車的話，走國道一號 → 台中交流道 → 台灣大道／台 12 線 → 左轉河南路二段 → 右轉福星路 → 直行過橋（櫻城五街） → 左轉櫻城一街 → 抵達二八樹巷藝術文旅。二八樹巷藝術文旅沒有特約停車場，可以停放附近的付費停車場，發票打統編現金補助最高200元，退房後請30分鐘內帶發票至櫃台領取補助。
▼二八樹巷藝術文旅對面就是「幸福兒童公園」，小孩無聊的時候直接去公園放電，有簡單的溜滑梯遊具可以玩，而且在房間陽台就能看到小孩身影很安心~
▼二八樹巷藝術文旅整棟建築為純白低調的簡約質感，每間房都有陽台採光很好，融入大量自然元素與綠意植栽，讓旅店本身就像一座城市中的小森林。
▼一走進二八樹巷藝術文旅，挑高空間明亮溫馨，服務人員親切地迎接旅人，讓人瞬間就很放鬆呀~
二八樹巷藝術文旅︱交誼廳
▼交誼廳兩側採落地窗設計，白天時自然光線灑落，戶外的綠意隨著光影延伸進室內，整個空間明亮又舒適~
泡麵點心自助吧 Mini Bar
▼大廳貼心設置 Mini Bar 自助區，提供：泡麵、餅乾零食、咖啡機、紅茶、汽水，房客於住宿期間可以免費享用超讚，住飯店最喜歡宵夜來碗泡麵啦~
▼旁邊就有飲水機方便使用，立刻來碗「來一客」配「咖啡」，好 Chill 呀~
兒童玩具設施
▼交誼廳也準備了兒童玩具給小小朋友玩，金大心～小孩有的玩，爸媽才能放空滑手機呀！
文創商品
▼大廳周圍也有展示和販售一些精選的文創商品，以及住宿期間用到的相關用品，質感都很好，喜歡可以買回家~
▼二八樹巷藝術文旅客房分布在2~6樓，6樓還有陽台花園喔~
香柏經典房
▼這次住的是香柏經典房，一開房門就有淡淡的香氛撲鼻，床舖區為實木與手工榻榻米打造而成的和室設計，如果帶小小嬰不怕滾下床。我們這次2大2小入住，所以有另外加床，床墊軟彈適中好好睡，枕頭也很合頭型，我直接一睡到天亮呀~
▼電視打開除了有基本的電台綜藝之外，竟然有熱門電影耶！紅豆薏仁兩姐妹晚上看「樂高玩電影2」看得很開心呀~
▼洗手檯獨立在房間裡，方便使用。冰箱、電熱水壺、吹風機、拖鞋、乳夜都在下方櫃內~
▼浴室是淋浴型的乾溼分離，以浴簾隔開；馬桶為 Toto 免治馬桶金速西~
▼沐浴用品是 O’right 歐萊德的環保沐浴乳、洗髮精及潤髮乳好高級~
▼我很喜歡房間陽台，大面落地窗讓視野變得格外開闊，陽台上擺放著綠植盆栽，為空間增添一抹清新感，光影隨著時間變化，給人一種難得的靜謐時光~
陽台花園
▼房間一開門剛好對著「陽台花園」，錯落有致地擺放著各種植栽，有點像迷你版的空中花園啊~
早餐
壹陸樹洞慢活藝術餐廳 菜單
▼二八樹巷藝術文旅的早餐由隔壁的「壹陸樹洞慢活藝術餐廳」供應，入住時可選擇 A、B、C 三款套餐，每人三選一；若想在餐廳用餐，也可每人加價 90 元升級 F 套餐，直接到餐廳享用。
樹洞早餐直送到房
▼選擇 A、B、C 套餐還能指定 8:00–8:30 或 9:00–9:30 兩個時段，早餐會直送到房門口。不用早起換裝出門，就能在房間裡慢慢享用早餐，特別適合想賴床或親子旅遊呀！
▼我們這次 A、B、C 三種套餐都有吃到，三種口味都不錯，份量十足，還可以下樓泡杯咖啡，一邊享用美食，一邊享受早晨的悠閒時光！
Check Out 貼心小禮物
▼退房時，還送上可愛的愛心精油好貼心呀~
整體入住體驗下來，二八樹巷藝術文旅不論在空間氛圍、服務細節或親子友善度上，我都很喜歡～而且地理位置鬧中取靜，還有 Youbike 方便到逢甲夜市與各大台中景點，真的蠻推薦的！在找台中住宿的可以參考一下。
二八樹巷藝術文旅
電話：04 2314 2288
地址：407臺中市西屯區櫻城一街85號之1
二八樹巷藝術文旅官方網站
二八樹巷藝術文旅 FB 粉絲頁
二八樹巷藝術文旅 IG
文章來源：涼子是也
