開箱邱議瑩的隨身寶物！戰貓幣藏著副總統的秘密祝福
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長參選人邱議瑩今（31）日在社群平台分享一段「開箱隨身小物」影片，曝光她平時隨身攜帶的物品，包括平安符、刮痧棒與高雄熊遮陽帽，其中最引人注目的，則是由她的好姐妹、副總統蕭美琴所贈送的「戰貓幣」。
邱議瑩表示，這枚戰貓幣是蕭美琴副總統在擔任駐美代表期間，親自設計製作、回贈友人的限量紀念幣，能獲得相當珍貴。戰貓幣正面以蕭美琴的個人形象「戰貓」為主視覺，搭配「和平、力量、韌性」等字樣；背面則是具有歷史意義的雙橡園浮水印，當時在台灣引發熱烈討論。
邱議瑩說，這枚戰貓幣是她「隨身不離」的幸運物，每次看到硬幣上這隻「有點派、但充滿力量的貓」，都能提醒自己保持堅定，也為自己注入滿滿能量。
她指出，「戰貓幣」不只象徵兩人深厚的情誼，也代表蕭美琴在關鍵時刻展現的堅定與勇敢。她也期許自己能像戰貓一樣，「溫柔但不退讓，在重要時刻勇敢挺身而出」。最後她表示，「我跟美琴多年來患難與共，交情已不必多說，始終把彼此放在心上。」
https://www.facebook.com/share/v/17gMHLvdZq/。（圖╱邱議瑩立委辦公室）
