開箱電詐園區1／直擊詐騙源頭！反抗軍全程護送 林秉宥親揭中國介入內幕

民視新聞／莊立誠、黃啓豪、顏一軒、黃彥翔報導

民進黨新北市議員林秉宥近日透過緬甸反抗勢力「克倫民族解放軍」（KNLA）的管道與當地獨立記者協助，冒險深入苗瓦迪地區南側的「順達電信詐騙園區」進行勘查。林秉宥今（26）日接受《民視》獨家專訪，詳述如何說服當地勢力、進入園區的關鍵過程，並揭露反抗軍與軍政府交戰背景，以及詐騙園區內「層層壓榨」的運作模式。





林秉宥指出，此行是在幕後夥伴協助與多方溝通下成行，在進入緬甸當地的詐騙園區前，首先必須和KNLA的將領會面，告訴對方「我們怎麼看、怎麼想這件事情，未來怎麼可能合作」，隨後才請求是否能親赴當地取材，藉此說服我國民間組織，願意協助他們繼續做打詐工作。

林秉宥近期深入緬甸「順達電信詐騙園區」進行勘查。（圖／林秉宥提供）

「要到那個地方，必須經過其他軍閥的領地，不是想去就能去」，林秉宥說，此次能順利成行，是解放軍的將領要說明他們的來意，請其他勢力別找麻煩，「對方還派了一隊士兵，陪我們一起過去」。

他透露，緬甸長期處於軍閥割據狀態，而泰緬邊境的大型電詐園區，背後多為中國犯罪集團主導，某種程度上其實是國家的力量在支持，緬甸軍政府最大的靠山也是中國政府，就是因為有這樣的結合，才會在泰緬邊境成立這些大的電詐園區。

林秉宥進一步指出，他有一名朋友在緬甸擔任獨立記者，該名友人與各方勢力都有一些交好，也一直在評估是誰在「重視打詐」，需藉由何種說辭來說服反抗軍的高階幹部接受，光是這件事的發想、溝通就花費超過半年以上的時間。

談及反抗軍立場，林秉宥則說，反抗軍在與軍政府作戰過程中，曾多次遭中國「兩邊押寶」，實際上卻偏袒軍政府；過去3至4組反抗軍聯手攻下軍政府所掌控的城鎮，結果中國政府要他們退出，就得退出。

「反抗軍等於死了幾千人，結果中國政府跟我說放就放」，林秉宥指出，中方曾威脅緬甸反抗軍，倘若不聽命行事就不繼續供給彈藥，這形同是叫他們死，礙於脅迫也只能忍痛退出，也讓反抗軍認清中國並非真正關心支持，而是利用，隨後他們就開始積極尋找跟台灣或其他國家合作的可能性。

林秉宥在當地觀察，隨著泰緬邊境的詐騙園區已被盯上，電詐園區已開始往內陸轉移，更發展出一套自給自足的運作模式，包括太陽能、小型柴油發電系統等；同時也轉為「可放棄任一園區」的心態，因此較舊、屬於水泥建物的園區未來會愈來愈少見，當時就看到兩個正在興建的組合屋，就是未來新詐騙園區內的建物。

關於詐騙人力的部分，林秉宥說，負責電詐的全都是中國人，緬甸人則從事打掃、蓋房子、運輸等工作，「如果不做詐騙就是死路一條，他一定是為了活才這麼做，當他轉移心情，開始可以很順利騙人、賺大錢的時候，就去壓榨一些人」。

