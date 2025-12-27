開箱電詐園區2／中國金流撐腰、詐騙擴及歐美 林秉宥緬甸詐區驚見「這東西」

民視新聞／莊立誠、黃啓豪、顏一軒、魏熙芸報導

民進黨新北市議員林秉宥近日透過緬甸反抗勢力「克倫民族解放軍」（KNLA）的管道與當地獨立記者協助，冒險深入苗瓦迪地區南側的「順達電信詐騙園區」勘查一週。林秉宥透露，緬甸的反抗勢力已逐漸意識到，中國透過電詐的犯罪所得支持緬甸軍政府，因此反抗軍的態度已逐漸轉變；此外，他甚至在「順達園區」內發現美國電信巨擘「AT&T」的SIM卡，顯見詐騙目標已擴及至歐美國家，全球各國皆需審慎因應。





林秉宥接受《民視》獨家專訪時表示，緬甸反抗軍內部其實也有人收受電詐集團的好處，電詐集團一開始僅設於境內，與反抗勢力並無直接利害關係，但反抗軍後來發現，中國從電詐賺錢去支持緬甸軍政府，這對反抗勢力構成不利影響，也因此他們的態度才會逐漸轉變，不過由於當地勢力太多，現階段仍是群雄割據的狀況。

他們此次實際探訪的「順達園區」，是由某一個軍閥勢力保護，但當林秉宥等人接觸的軍閥準備對該園區發動攻擊時，原本的保護勢力選擇退開，顯見這些勢力對於是否支持電詐，其實並沒有明確的態度。

此外，林秉宥說，在其他勢力的控制範圍內，仍有新的電詐園區正在興建，情形是外界很難想像的，但確實有少數人對「打詐」存在共識，因為他們認為這種狀況是在剝削自己的國家跟老百姓。

林秉宥不諱言，尤其反抗軍對中國其實有很多不滿，中方輸出「一帶一路」（的資本），剝削人家的經濟成果、搞壞人家的經濟，這並非單一事件，在緬甸同樣發生。他的角度是希望透過「打詐」當成一個合作的起點，可以說服彼此對大家都有好處，而且也不用去談什麼國際政治議題，就是針對打詐，一起來做一些事。

林秉宥強調，此行的主要目的，依舊在於詐騙已成為影響全台灣極為嚴重的犯罪行為，大家明知它是國際性的犯罪組織及型態，但台灣政府只能針對國境內來做防治，這對許多銀行行員、基層員警都是很大的負擔，他們常為了勸人家不要匯款或進行關心時，引來民眾的不滿，或金管會為了打詐去管制異常金流也是如此。

「我覺得這很可憐，我們沒有辦法在台灣以外的情況去做阻止詐騙、金流及資訊流，這件事情是很可惜的」，林秉宥感嘆，因此他才會想親赴緬甸，從源頭看看電詐的網路如何牽起，「我空想時就覺得，如果真能進去電詐園區，有沒有可能看到機房、拿到硬碟或手機，看看裡面到底是什麼東西，怎麼串起來金流與資訊流」。

林秉宥透露，畢竟他們還是一般旅客，因此不會想挑戰當地法律，既然也與反抗軍有存在互信基礎，加上他們也是專業軍人，安全的問題就由他們來幫忙。

談及目前詐騙猖獗的情況，林秉宥說，這是針對全世界進行的犯罪行為，美國最後忍不住要出手，正是因為詐團已把目標轉向美國，根據媒體報導，儘管美國才剛開始遭遇詐騙時，損失金額就已超過100億，「我去到現場的時候，也看到AT&T的SIM卡，意即他們有開始對歐美語系的國家，去做詐騙」。

最後，林秉宥重申，詐騙絕非台灣自己能處理掉的事情，勸阻人家匯款只是症狀治療，其實是很困難的，因此才要做源頭打擊，真正停止電詐園區的運作，才有可能解決此危害社會的嚴重現象。









