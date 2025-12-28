民視新聞／莊立誠、黃啓豪、顏一軒、魏熙芸報導

民進黨新北市議員林秉宥透過緬甸反抗勢力「克倫民族解放軍」（KNLA）的管道與當地獨立記者協助，深入苗瓦迪地區南側，挺進已於11月25日被「KNLA」瓦解的「順達電詐園區」勘查一週。林秉宥透露，占地幾公頃的園區內約有4000人，不只包含宿舍、辦公室、超商、服裝店與水果店等設施，更有明確階層機制，從10人一間的新手通鋪、單人居住的「飯店」，以及首腦級別居住的別墅，依業績來區分等級，園區因地處偏僻、戒備森嚴，宛如中國詐團在緬甸設下一座「逃不出的煉獄」。

廣告 廣告





林秉宥接受《民視》獨家專訪時透露，此次家中的4個孩子，並不知道他要挺進「順達電詐園區」，但有跟太太講，由於之前自己也去過烏克蘭，因此妻子可能就覺得還好，只是提醒記得回家就好。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

林秉宥近期深入緬甸「順達電信詐騙園區」進行勘查。（圖／林秉宥提供）

談及行前安排與防身工作，林秉宥不諱言，根本沒辦法準備，最困難的就是買禮物，藉此與見到面的反抗軍表達友好關係，所以有聽從朋友的建議，在台灣買了不少禮物與對方互動，非常有效果。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

林秉宥近期深入緬甸「順達電信詐騙園區」進行勘查。（圖／林秉宥提供）

至於防身裝備的部分，林秉宥則說，由於與緬甸相鄰的泰國，在法律上對於軍用品的管制相當嚴格，甚至連防彈板都有明確規範，但實際執行並未那麼嚴苛，而他們就是一般的旅客，在反抗軍的協助下挺進緬甸，也不會想去挑戰當地法律。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

林秉宥近期深入緬甸「順達電信詐騙園區」進行勘查。（圖／林秉宥提供）

他進一步指出，此行有送給反抗軍的將軍一只台灣製較好的「動力錶」，另外也致贈一些具備台灣元素的紀念品，對方也回送他一套民族服裝。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

林秉宥近期深入緬甸「順達電信詐騙園區」進行勘查。（圖／林秉宥提供）

林秉宥表示，原本掌控「順達電詐園區」的勢力遭「KNLA」攻擊後，所有人在一片慌亂之中逃出，他更實際進入詐團幹部所居住的豪宅內勘查，發現屋內桌上留有當時還沒吃完的熱炒、尚未飲畢的酒品，食物擺放約1個月，臭到不行，到處都是腐敗味，隨後進入一棟宿舍時，也是在門口拍了兩張照片就走，因為實在太臭，很受不了。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

林秉宥向無人機小組的指揮官介紹台灣的無人機產業。（圖／林秉宥提供）

他續指，園區建物內只要一停電後，衛浴、管路、沖水就全都失效，因此臭氣沖天，進去吸口氣頭就痛到不行，趕快退出，整個環境的衛生條件非常惡劣。

針對規模部分，林秉宥說明，占地幾公頃的「順達電詐園區」內約有4000人，包含宿舍、辦公室、超商、服裝店、水果店一應俱全，甚至還有類似戶外的餐廳，倘若同仁績效好的時候，就可以去接受招待。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

林秉宥與「KNLA」反抗軍見面。（圖／林秉宥提供）

林秉宥透露，園區內的機房桌貼有各式以簡體字書寫的標語，激勵或警告都有，提醒成員如果進到園內，就一定逃不出去，而最讓人感到最恐懼的是，園區周圍都是荒山野嶺，還設置幾米高的圍牆及鐵絲網，到處都設有崗哨，根本去不了任何地方，每家公司也會警告，違規的人要付出什麼代價，且白板上也會標出「應達績效」。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

「KNLA」反抗軍將領（左）致贈台灣禮物，由林秉宥（右）代為接受。（圖／林秉宥提供）

他實際探訪後還原，園內一間公司的地面上全都是面額百元、類似代幣的物品，意即在裡面所有可用的就是生活的現金，工作也賺不到什麼錢，除非業績真的非常好，才有可能提升待遇。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

林秉宥近期深入緬甸「順達電信詐騙園區」進行勘查。（圖／林秉宥提供）

關於園區內的階層架構，林秉宥則說，最基層新手住的地方，就是10人一間的通鋪，園內後方正在蓋的建物，則是業績較好的人會住的地方，他們可以擁有獨間較高檔的居住環境，大致可分成「公寓套房」（Apartment）與「飯店」（Hotel），後者是給業績好能成為幹部、帶組的小組長所住的。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

詐區內的白板。（圖／林秉宥提供）

最後，林秉宥也透露，距離辦公室、公寓套房與宿舍約幾百公尺遠的地方，則為詐團首腦級別的所居之別墅或大豪宅，都是非常豪華的房子；而區與區之間也隔著一道圍牆，更有崗哨駐點，交通部分則是透過「高爾夫球車」來進行移動。

開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

林秉宥（中）接受《民視》獨家專訪。（圖／民視新聞）













《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：開箱電詐園區3／中國詐騙勢力盤踞緬甸！4千人走不出的煉獄 林秉宥獨揭殘酷黑幕

更多民視新聞報導

獨家／林秉宥「開箱」緬甸電詐園區 掀背後「中國主導」黑幕！

獨／持槍戒備！林秉宥闖「緬甸電詐園區」煉獄曝光、驚見中國黑料

獨家! 林秉宥深入"苗瓦迪"詐騙園區 驚險和緬甸反抗軍交涉

