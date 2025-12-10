開箱青埔新量販！ 和牛、AI家電、迴轉壽司齊聚

桃園出現新地標！大全聯青埔店將在12月16號正式開幕，搶先開箱內部亮點，除了打造電器、藥妝、酒窖、鮮食、烘焙五大專區，美食街還有迴轉壽司、韓式料理等異國美食。另一頭，LOPIA、家樂福也有新拓點布局，賣場戰火一觸即發。

大全聯青埔店將在12月16號正式開幕，鮮食、烘焙、肉品、蔬果齊聚。（圖／TVBS）

熱呼呼炸雞腿排，切成一塊一塊，另外還新推出酥脆澎派炸雞桶，現場還有蝦卷、花枝卷、滷豆腐、滷牛筋等，滿滿熟食飄香，另外驚喜還沒完。記者劉育瑄：「肉肉控看過來，這裡還有這麼大一區的日本和牛專區，吃火鍋和燒烤時，想吃肩小排或紐約客，這裡通通有。」大全聯插旗桃園青埔，地下1樓近1500坪量販賣場，鮮食、烘焙、肉品、蔬果，讓菜籃族一站購足，回家就能輕鬆下廚，還集合最新款AI家電，讓消費者體驗智慧科技，另外藥妝專區，更有超過3千種商品。

大全聯青埔店1樓有美食街和生活品牌專區。（圖／TVBS）

而來到1樓還能看到美食街和生活品牌專區，由壽司郎領軍，能吃到許多異國料理，還有讓孩子放電的親子樂園、遊戲機，另外穿搭配件、剪髮等店面也沒缺席。行銷部協理劉鴻徵：「透過專櫃化的一個模式，把我們的既有櫃位，把它弄得像百貨公司的專櫃化。」

日本超市LOPIA持續展店。（圖／TVBS）

家樂福有新拓點布局。（圖／TVBS）

另一頭日本超市LOPIA展店腳步也沒停下，算下來現在全台已有9家門市，2026年包括台北、台南、新竹將有多間據點開幕。而家樂福也有新布局，台中西屯店將從12月15號起改為24小時不打烊營運，此外在台南東區更有新量販店拓點計畫，賣場戰火持續燒，打造新店面搶商機。

