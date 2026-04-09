開箱韶光日䔳風格的寵物友善住宅，在台中 35 坪新成屋打造人與毛孩的舒適日常

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 允庭室內裝修設計有限公司

小編帶你看好宅

名為韶光日䔳的空間，坐落於台中南屯區的35坪新成屋，為允庭室內裝修設計有限公司新完工的北歐風住宅裝修案例。韶光，象徵美好的溫馨時光，䔳則代表光影，設計師將屋主對於新家的期望融入，希望透過溫馨清爽的空間美學，搭配上貓跳台、貓通道等機能，在熱鬧繁忙的都市中，為屋主一家打造出人寵共居的歡樂烏托邦。



入室玄關為獨立設計，避免活潑毛孩意外衝出家門。在隔間選材上，以清透的玻璃為主，讓空間隔而不斷，窗外日光也能被引導至玄關，空間感更通透明亮。玄關落塵區選用紋理特殊鋪敘，木質門片的櫃體懸浮其上，收納機能強大，又不壓縮空間感，更為北歐風主題埋下伏筆。進入公領域後，收納櫃沿牆面整合規劃，並巧妙將貓通道隱藏其中，同時確保毛孩與收納需求。客廳電視牆亦結合大量收納與展示機能，為兼顧安全性，展示櫃特別選用玻璃門片加以覆蓋，避免毛孩誤觸將物品撥落，讓美感與實用在同一空間中取得平衡。開放式餐廳透過天花大樑與沙發配置，暗示機能轉換，並以木質鋪陳天花，營造溫暖而具儀式感的用餐情境。位於廊道另一側的廚房則依使用需求劃分為輕食區與熱炒區。輕食區以潔白色調為主，在充足自然光的映照下展現清爽俐落感受；中島吧台梳理出流暢的回字動線，讓日常備餐與操作更為順手。由玻璃門獨立分隔的熱炒區，則有效阻隔油煙，確保整體空間的舒適與潔淨。書房以半高牆與玻璃拼接隔牆，繫起獨立空間與公領域的互動性，採光面也隨之放大。窗邊恰好有大樑橫亙，設計師將下方空間轉化為臥榻區，並以木質包覆天、壁，增添日常休閒的選擇，親友來訪時還可以化身客房使用。



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主臥室延續純白基調，並在此基礎上以圓弧拱門、木質床頭與隔柵線板點綴，豐富視覺層次，設計簡約清爽，也瀰漫浪漫氣息。獨立更衣間將梳妝台規劃於廊道盡頭，巧妙透過鏡面反射沿伸空間深度。在櫃體設計上也透過玻璃門片取代傳統板材，時髦雅痞廊道尺度也不被壓縮。



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為了讓毛主子能自在地在家中穿梭活動，允庭室內裝修設計有限公司特別規劃貓跳台與貓通道，並在設計上巧妙融入整體空間語彙，使寵物動線自然成為室內設計的一部分。透過人性化與寵物友善的整合思維，讓人與毛孩得以在同一空間中自在共存，無需為生活品質彼此妥協。

允庭室內裝修設計有限公司／張舜淵

地址：新北市新莊區中原路558號11樓

電話：02-85228933

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