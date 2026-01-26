開箱飯店等級的豪宅公設！材質交織的設計美學 X 多功能極致享受，具尊貴感與放鬆儀式！

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 沐澄設計有限公司

小編帶你看好宅

位於桃園的豪宅，擁有178坪寬敞且充滿尊貴氣息的公設空間，社區公設不僅是住戶休憩的場所，也是居住者身份與品味的延伸，設計師以「簡約大器」為設計主軸，融合現代藝術畫作、天然石材與溫潤木質調，打造兼具尊榮感、實用與生活溫度的多元公設場域，讓住戶在日常中感受到尊榮感與被照顧的溫暖。



步入一樓接待大廳，高挑空間結合大面落地窗設計，引光入室，讓戶外景致成為室內的一部分，大廳由花崗石、銀狐大理石、黑白根大理石、鍍鈦金屬等交織而成的奢華視覺饗宴，巧妙運用大理石牆面的「交丁錯位」手法，結合水平與垂直的幾何線條，打破石材的厚重感，賦予牆面流動的光影層次。幾何格柵層次，平衡空間尺度，隱藏代表性線條與格柵牆面前後層次，簡約俐落的線性結構，營造豐富視覺。天花以天然木質色調鋪陳，木紋與石紋肌理相互呼應，整體感一致。大廳左側的大幅手工藝術畫作，成為空間中的精神象徵，體現社區公共空間的藝術高度，特別規劃主要大廳與次要 Lobby 的雙向場域設計，讓動線自由順暢，創造前後景深與通透感，二樓梯廳Lobby，透過材質延續一樓的高級質感，灰鏡的反射特性，不僅拉伸了視覺面寬，更營造出猶如精品飯店般的私人導引動線，展現出社區特有的尊貴大器。

廣告 廣告



2樓公設區域，規劃多功能閱覽室、桌撞球室、瑜珈室，每一個空間呈現多元風貌，兼顧設備安全與使用機能，為住戶創造一個能充滿力量與放鬆心情的場域。健身房延續挑高設計，天花層次與燈光投射，空間開闊令人舒暢身心。

小編的最愛

此案跳脫傳統豪宅繁複過度的裝飾，轉而以一種自由優雅的姿態，展現對現代生活方式的深刻理解，重新定義新當代的社區公設美學。

沐澄設計有限公司／張惠靖

地址：桃園市桃園區大興西路二段267號

電話：03-3022678

Email：max.liu@yahoo.com.tw

網站：http://www.pgd.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>沐澄設計有限公司

立即聯絡>>>沐澄設計有限公司