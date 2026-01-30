開箱高雄冬日遊樂園 陳其邁體驗新設施與童同樂

（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄市長陳其邁今天在愛河灣開箱高雄冬日遊樂園遊樂設施並與小朋友同樂。他說，今年推出9項全新設施，包括恐龍旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊。

高雄市觀光局今天舉辦「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」記者會，高雄港16至18碼頭再度化身為碼頭樂園，現場已有旋轉木馬、旋轉咖啡杯、氣墊樂園等遊具。

陳其邁頭戴超人力霸王頭套，與小朋友一起搭乘旋轉木馬同樂，也體驗小恐龍車，一路在園區穿梭，玩得不亦樂乎。他笑說，這是有規劃2至4歲幼童專屬遊樂區，「這就很符合我的年齡」。

陳其邁致詞時說，冬天高雄氣候穩定，適合全家出遊，今年邁入第3年的「高雄冬日遊樂園」活動結合遊樂設施及展演，深受大人小孩喜愛；活動從2月7日至3月1日登場。

台灣港務公司總經理王錦榮說，近年港務公司與高雄市政府合作多項活動，推展高雄水岸遊憩及觀光，成功行銷高雄城市及獨特的港灣魅力。過年期間將有3艘國際級郵輪「威士特丹號」、「瑞佳塔號」及「哥詩達莎倫娜號」來到高雄港，透過冬日遊樂園活動可讓國際旅客感受到高雄的熱情與活力。

高雄市觀光局表示，高雄過年期間訂房率已達8成，歡迎全國民眾趕快規畫行程造訪高雄。觀光局長高閔琳表示，今年高雄冬日遊樂園共有22座遊樂設施，包括恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、夢幻飛天車、小恐龍、積木小火車及星際探險等9項全新設施，此次也規劃2至4歲幼兒遊戲區。

「高雄冬日遊樂園」碼頭樂園，設施開放時間為2月7日至3月1日（除夕休園）下午3至6時；週五至週日及年假期間，增加晚場，時間為晚上6至9時。遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放。（編輯：林恕暉）1150130