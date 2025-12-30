最近如果有在關心記憶體市場，應該多少都有感覺到一件事：怎麼好像又開始缺貨啦？這其實不是通路在嚇人，是整個 NAND Flash 供應真的被 AI 相關需求拉得很緊，大興土木中的資料中心或 AI 伺服器們全都在搶產量，消費級市場自然就被往後排，不過在這個需求高漲的時期，長江存儲（Yangtze Memory Technologies Co., YMTC）旗下的消費級儲存品牌：致態（ZhiTai）即將進入台灣市場，身為原廠品牌穩定提供玩家高品質 SSD，在 2025 年末這個 NAND Flash 顆粒因為 AI 而缺貨漲價的時期，大家若能多一個高 CP 值品牌來選擇也不錯吧！

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

旗艦顆粒搭配自家技術

蜜柑手上的就是採用新一代晶棧 Xtacking 架構的快閃記憶體顆粒，具有高密度、高 I/O 傳輸速率、高能效等規格優勢，是致態旗下高階定位的 PCIe Gen4 x4 固態硬碟 TiPlus7100s，提供連續讀取速度 7400MB/s、連續寫入 6900MB/s 的強悍性能

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

除了有硬體研發技術來支持，軟體方面有 Host Memory Buffer (HMB)機制，穩定多工應用情境下的穩定傳輸表現！致態自家產品專屬的「天樞大師固態硬碟管理軟體」，能快速查看固態硬碟相關資訊，時時觀察硬碟本身的健康度狀況，還提供安全擦除及韌體升級功能，不論在軟硬體方面都有各自特色

白色外觀超高顏值

TiPlus7100s 提供 1TB/2TB/4TB 多種儲存容量規格，固態硬碟本體主控晶片上貼有白色貼紙，非常適合搭配白色主機板與全白 PC 配色！而且因為是不帶散熱片的版本，因此可以完美相容各種主機板、PS5 散熱片安裝使用哦

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

相容性與顏值都超高的薄型白色外觀貼片！性能先等等，我們先看一下它的顏值

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

包裝使用訂製泡殼包裹固定，確保運送過程穩定

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

配件附贈主機板固定銅柱與螺絲，這是其他品牌中鮮少看到的贈品，臨時擴充固態硬碟時，不需要特地翻箱倒櫃找主機板盒子囉

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

1TB 容量版本為單面顆粒布局，整個固態硬碟都相當纖薄好裝

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

跟白色主機板搭配超適合，整體性拉高就是舒服

來看讀寫性能實測

實測開始前附上測試平台資訊：

處理器 AMD Ryzen 9 9950X3D

主機板 ASRock X870E Taichi OCF (BIOS 版本：1.03)

說明：平台開啟記憶體 profile，風扇轉速全開，處理器自動超頻功能開啟，其餘包含 SSD 在內相關設定保持板廠預設設定，測試結果基於特定測試平台與設定條件，實際效能表現可能依使用環境而異

手上這條 TiPlus7100s 是 1TB 容量版本，它的性能可是高達 7400 MB/s（連續讀取）和 6900 MB/s（連續寫入）！但究竟是否真的這麼厲害，就讓我們用 CrystalDiskMark 軟體來測試它的能耐吧

在測試中，第一列 Q8T1 測試成績就代表著所謂的連續讀取及寫入性能，TiPlus7100s 在性能實測符合其宣傳的性能，實測結果都在標示的性能等級範圍內沒有虛標！而代表隨機讀寫成績的 RND4K Q32T16 項目，成績則是 5647 MB/s 以及 1303 MB/s

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

讀寫性能實測符合宣傳等級範圍！

接著用 PCMark 10 的 Full System Drive Benchmark（完整系統碟基準測試）使用一系列日常應用程式和軟體，包含有 Windows 10、Adobe 系列軟體、遊戲啟動、Microsoft 文書軟體與相關應用等項目，就是我們平常會用到的真實情境來測試硬碟性能

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

PCMark 10 的完整系統碟基準測試，會提供頻寬與平均存取時間成績，讓大家可以做為系統硬碟使用的基準測量，總分跟頻寬越高越好、平均存取時間越低越好囉

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

TiPlus7100s 在這個測試中獲得總分 4139 分，以及頻寬 653.53 MB/s 和 40 µs 的平均存取時間

如果是想拿來當儲存遊戲的「遊戲碟」擴充，3DMark 有一項針對存儲遊戲用固態硬碟基準測試，能用來當參考項目，這個測試會進行安裝-複製-啟動遊戲-OBS 錄影-保存遊戲進度等，一系列遊戲過程中會使用到的步驟進行硬碟測試

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

TiPlus7100s 在這一項測試中獲得了 4069 分

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

致態 TiPlus7100s 在 3DMark 存儲基準測試跟 PCMark 10 的完整系統碟基準測試表現都相當優異，尤其在遊戲存儲測試中，有比平均高出快一倍的表現！

壓力催蕊！溫度表現測試

溫度實測的軟體仍然使用 CrystalDiskMark 設定：NVMe SSD / 設定檔：預設，但是手動把次數調整為 9 次、測試檔案容量設置改為 64 GiB，讓整個固態硬碟的壓力加大

並由 HWinfo64 軟體來記錄硬碟的最高溫度，但額外調整軟體內的輪詢週期，來更即時記錄 M.2 SSD 本身的溫度，讓整個測試相對嚴苛謹慎

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

搭配主機板散熱裝甲使用，主控晶片最高溫度為 62°C

遊戲下載與影片備份日常使用測試

看完了一系列的專業跑分測試後，接著我們回歸到普通日常使用吧！現在的 3A 類型遊戲除了需求空間越來越大，對於硬碟的性能要求也越來越高，不論是在前置下載遊戲的過程中，或是遊玩遊戲的資料讀取，都非常需要一個高速固態硬碟阿

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

你看《黑神話：悟空》啦，下載所需空間就需要將近 140 GB！

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

下載過程中寫入速度為 932 MB/s，限制 TiPlus7100s 發揮的是網速跟 Steam 伺服器阿！

除了下載遊戲之外，特別購買固態硬碟來升級擴充儲存空間，肯定是為了要備份一些多媒體資料，不只是為了下載遊戲而已，對吧？像我們有這麼多照片跟影片要備份的需求，花錢買 M.2 SSD 都是必要花費呢

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

實測將 76 個總計 169 GB 影片檔案，從系統複製到 TiPlus7100s 裡面只需要不到一分鐘就完成！

結論

致態 TiPlus7100s 是來自 NAND Flash 顆粒廠牌長江存儲的消費級儲存品牌，有別於他牌貼牌製作，致態有更可靠的產線來源以及技術支援，這次測試完確實看到它是一款頂尖性能的 Dram less 方案 PCIe Gen4 x4 產品

開箱｜不想被 NAND 漲價牽著走？致態 TiPlus7100s 固態硬碟登場

而且纖薄的體型搭配美白外觀，讓它超適合搭配白色電腦裝機使用，也不會有安裝相容問題需要擔心，整體來看，致態 TiPlus7100s 出現的時間點很剛好，在 NAND Flash 因為 AI 需求被大量吃掉、價格逐漸往上走的現在，它不只交出數據漂亮的跑分成績，也在實際系統碟、遊戲存儲與大型檔案搬移這些每天都會用到的情境中，展現出穩定表現

台灣總代理星睿奇提供五年保固與完整售後服務，店址在台北內湖，對於想升級 PCIe Gen4、又不想被市場價格牽著走的玩家來說，多一個有自家顆粒與技術背景的新選項，不需要被動接受「現在就是比較貴」，至於 TiPlus7100s 是否會成為市場黑馬還有待後續觀察，但可以確定的是，它已經成功站上值得被認真看待的位置！

