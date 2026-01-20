開箱／台北市沉浸式潮流地下城 「西門地下市」登場 ！Kep1er揭必逛亮點

記者李鴻典／台北報導

新想 DayDreamer 今（20）日正式宣布，位於捷運西門站的「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」) 正式開幕！打破過往交通過道印象，將西門捷運站地下街重塑成為臺北首座結合動漫、二次元、潮流與 K-POP 文化的沉浸式娛樂文化場域。不同於傳統地下街的商業陳列，新想 DayDreamer 團隊導入高規格的視覺策展思維，更成功吸引韓國女團 Kep1er 在臺期間搶先造訪，引發關注。

在「西門地下市」每走幾步就是一個全新的拍照打卡點。（圖／DayDreamer提供）

打破過道印象，霓虹光廊每個轉角都超好拍！

針對「西門地下市」的空間設計，新想 DayDreamer 執行長周上閔指出，團隊以策展角度思考，致力打破大眾對地下街的既有印象。透過燈光設計、主題裝置以及大量的霓虹燈條與多媒體視覺的整合，將全長 215 公尺的廊道轉化為極具張力的視覺舞台。每一個角落皆經過精心設計，具備高度的視覺吸引力，在「西門地下市」每走幾步就是一個全新的拍照打卡點。更讓人驚喜的是，這股潮流魅力甚至吸引了韓國人氣女團 Kep1er 在臺北場演唱會期間，抽空到「西門地下市」搶先開箱！

西門捷運站地下街重塑成為臺北首座結合動漫、二次元、潮流與K-POP文化的沉浸式娛樂文化場域。（圖／DayDreamer提供）

三大必逛亮點搶先看：吃喝玩樂最強結合

為了滿足不同興趣的粉絲都能在「西門地下市」玩得盡興，新想 DayDreamer 團隊特別引進多項全臺首創的內容，從動漫趨勢、生活美學到場景餐飲，為所有熱愛不同娛樂潮流文化的粉絲打造各類頂級體驗：

流行指標最前線：不用再飛出國！動漫零售龍頭 animate（安利美特）在此設立 animate 西門站 POPUP SHOP，並定期更換主題。星宇文創與全臺首間旗艦規格的 FANFANS (粉粉) 策展店也同步登場，同時引進專注韓流文化的 FANME，不僅販售專輯，更打造 K-POP 應援的實體基地，讓臺灣 Z 世代與國際偶像的距離歸零！

Kep1er親臨FANME旗艦據點，親身感受「西門地下市」獨有的IP潮流引力。（圖／DayDreamer提供）

創意探索最滿足：創新的 「1bo. 美妝販賣機」 展現無人零售的科技便利，多款IP聯名彩妝好買又好拍！ 「拼圖總動員」更是日本直送多款限量商品，讓逛「西門地下市」變成一場充滿驚喜的探索遊戲！

話題美食最吸睛：想品嚐鳴人最愛的拉麵嗎？火影忍者官方授權的 「一樂拉麵」 將動漫場景搬進「西門地下市」，絕對是粉絲必來的朝聖點！此外，此外， 「Gaa Cha扭蛋奶茶」以韓流、音樂、插畫、角色 IP 為靈感，不只好喝，更好玩、好拍、好收藏，更是不容錯過！

Kep1er在現場親筆簽名！還有唇印等著粉絲前來捕獲。（圖／DayDreamer提供）

不只是集點，更是通行證！「市民系統」讓粉絲掌握 K-POP 限定活動優先權

走進西門町不僅是為了逛街，更是為了與同好共樂。看準西門町高黏著度的消費特性，新想 DayDreamer 預計將於二月上旬推出數位市民系統 APP 試行計畫 ，同時也是進入「西門地下市」的專屬身分證！

西門地下市店鋪平面圖。（圖／DayDreamer提供）

這套系統徹底打破過往購物單向的集點方式，未來只要打開 APP，就能第一手精準掌握 K-POP 應援快閃、動漫限定展覽的最新情報 。而在「西門地下市」的每一筆消費累積，都將轉化為參與熱門 IP 簽名會或限量活動的優先權利，在繁忙的都市生活中，重構一份專屬的「風格歸屬感」的生態圈 。

西門地下市店鋪介紹。（圖／DayDreamer提供）

