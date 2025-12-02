開箱「台灣」，不用上天下海，來這裡一次深入了解台灣的身世寶藏！ | 柯夢波丹

PHOTO CREDIT: Edward Bien

襄陽路上的國立臺灣博物館「本館」及「古生物館」，是不少人小時候校外教學回憶，甚至是長大選擇拍攝婚紗的好地方。光是站在館外，都能感到莊重神聖的氣勢自然籠罩，有如一座聖殿。台灣的森林河川、動植物標本與祕寶文物，被以優美精巧的姿態收藏於此，探訪此地，也無疑是了解這座島嶼的美好開始。

穿過熱鬧繁忙的臺北車站站前商圈，來到襄陽路上，隨即能感到氣氛的明顯轉換，更多的綠蔭安撫了都會鬧區的喧囂氣焰，街道兩旁佇立著與周遭商業大樓風格完全不同的西洋建築，讓人不由放慢腳步。

廣告 廣告

其中，位於公園裡有著西洋歷史樣式的圓頂、柱列，山牆上更有精緻浮雕的館舍，是擁有超過116年歷史的國立臺灣博物館（以下簡稱臺博館）的本館；而位於對街轉角的大廈，由13根粗壯高聳的圓柱撐起兩面騎樓，風格更為簡明厚重，則是前身為「日本勸業銀行台北支店」與「臺灣土地銀行」的臺博館古生物館（以下簡稱古生物館）。不管哪座，都是令人無法忽視的存在。

探祕1：仰望陽光灑落之處

踏入臺博館的大廳，館員會指引參觀民眾抬頭細看，原來，離地面16公尺上方，有一座彩色的鑲嵌玻璃穹頂，灑落的陽光突顯玻璃上的「竹葉」與「藤花」圖紋，這兩種圖紋也藏於大廳32根列柱燈座上，分別代表日治時期台灣第4任總督兒玉源太郎與民政長官後藤新平的家紋。這是由於這棟建築最初興建目的是作為兩人的紀念館，而後「臺灣總督府民政部殖產局附屬博物館」遷入，專職蒐集、研究、展示台灣的物產、風土民情，成為台灣境內首座自然史博物館。

本館大廳穹頂的鑲嵌玻璃上，有著繁複綠色「竹葉」和藍色「藤花」圖紋設計。

PHOTO CREDIT: 國立臺灣博物館

大廳列柱上的壁燈燈座上，可見一側有著藤花紋飾，即後藤家家紋。

PHOTO CREDIT: Edward Bien

另一側有著5片竹葉紋飾，即兒玉家家紋。

PHOTO CREDIT: Edward Bien

日治時期台灣許多重要建築中，包括如今的臺北賓館、總統府、臺南地方法院、北投溫泉博物館等，都能看到彩色鑲嵌玻璃作為天花板或玻璃窗飾，然臺博館這座穹頂可說是其中最繁複華麗的代表。此外，館內還能欣賞到樣式豐富的泥作浮雕，妝點著壁龕、柱頭等處，除了歐式花葉紋樣，2樓牛眼窗周圍一圈還加入了蓮霧、香蕉、楊桃、葡萄等台灣常見水果，為這座富麗堂皇的大廳增添了一絲親切感。

探祕2：原來老虎有兩隻？

建築樣式令人目不暇給，臺博館裡豐富的藏品更是琳瑯滿目。臺博館「鎮館三寶」分別是《康熙臺灣輿圖》、《鄭成功畫像》和《藍地黃虎旗》。其中，「藍地黃虎旗」為1895年曾曇花一現的「臺灣民主國」國旗，在如今3幅「藍地黃虎旗」原旗皆已佚失的情況下，館內這幅由日本畫家高橋雲亭於1909年由臺灣總督府委託，依照原件摹繪的「藍地黃虎旗」可說是極其珍貴，也是臺博館最早的典藏品之一。

而不只日本畫家，「台展三少年」之一的前輩畫家林玉山，在多年後曾受丘逢甲之子丘念台的委託，便根據高橋雲亭版的黃虎旗摹本再摹繪了一幅黃虎旗，並以想像力補上缺失的部分，完成後也典藏於臺博館，便是現今較廣為流傳的「完整」旗面意象。

上到2樓常設展廳「浮生台灣」，可以一次見到鎮館三寶《康熙臺灣輿圖》、《鄭成功畫像》和《藍地黃虎旗》的原件複製展示品。

PHOTO CREDIT: Edward Bien

相較林玉山的摹本，高橋雲亭在摹繪時，是宛如影印機般如實重現旗幟在日軍當年拿下基隆時所造成的缺損；2011年臺博館重新修護此面旗時，更在層層補紙與覆背紙裱貼起來的背面發現了另一隻老虎。原來，這是一幅「雙面旗」，一面是瞳孔圓睜的「夜行虎」，也是大家所熟知的黃虎模樣；另一面的黃虎瞳孔半開如彎月，為「日間虎」。兩隻虎相對應，昂首抬腳，描繪貓科動物日夜間瞳孔的差異，也象徵日夜守護著台灣。

探祕3：珍寶盒裡巧思等你來發現

臺博館至今仍延續百餘年前的規劃和館藏主軸，上到2樓左右兩翼的主要展間展示著以台灣自然歷史為主題的「自然臺灣」，以及以台灣人文歷史為主題的「浮生臺灣」兩個「博物臺灣」常設展廳。「自然臺灣」展間精心鋪陳的台灣鳥類、動植物標本與早坂犀化石，帶出一般人不易踏足或已然消逝的島嶼風貌，近看展櫃還能端詳出策展人的小巧思。

本館2樓另一常設展廳「自然台灣」精心鋪陳的主題式展櫃，宛如靜止的珍寶盒，可謂為台灣博物館界美學創下新高度。

PHOTO CREDIT: Edward Bien

設計師的小巧思，將已絕種的台灣特有種貓科動物，以剪影形式呈現在展櫃之中，不妨去找找是在哪個展櫃吧。

PHOTO CREDIT: Edward Bien





若在本館2樓還看不過癮，要看到地球上更遠古的生物，則能跨街來到對面的「古生物館」欣賞恐龍與古生物模型，黃河巨龍頭頂3層樓高的天花板、特暴龍張嘴怒吼、翼手龍在一旁飛翔，視覺震撼力十足！是許多孩子的最愛。

古生物館前身為銀行，挑高式大廳很適合展示大型恐龍骨骼模型。

PHOTO CREDIT: Edward Bien





探祕4：曾是台北城內最先進建築之一

不過，古生物館並非一開始就是「博物館」，其最早的身分是「勸業銀行台北支店」，作為銀行建築物，早在1933 年建成時，就引進許多當時最先進的工法與設備，例如預鑄工法、瓦斯設備、消防系統等，更是當時台北城裡首批能供應冷氣的建築之一。

儘管現在看來不起眼，但在1933年建築剛落成時，可是引領當代。近看窗戶為雙層玻璃中間夾金屬絲網，防風防火防爆更防盜。而右上的縷空金屬板是當年就設置的冷氣出風口。

PHOTO CREDIT: Edward Bien

在外觀上設計了13根高聳的鋼筋混泥土洗石子圓柱、騎樓天花板有幫助室內外空氣流通的通風孔並以浮雕裝飾、女兒牆上玻瑰花與獅頭的方形凸雕交互排列⋯⋯穩重又不失雕琢，在在向當時世人展示雄厚財力，暗示著投資者可以安心將財產交付給他們。

PHOTO CREDIT: Edward Bien

踏入室內，重錘鐵窗讓窗戶在開啟時，可停在任何位置而不會墜落；窗戶玻璃夾著六角金屬網，兼具防盜、防火、防風功能；室內牆壁及地面有預埋的冷氣出風口與迴風口；隔間牆內夾有木摺與金屬網防止火勢延燒；還有一座由厚重鋼製門守護的神祕金庫，曾經存放的並不是金銀財寶，而多是不動產地契之類的等值文件，代表當時勸業銀行業務之重心，也才恍然大悟後來接手管理的銀行之名會和「土地」有關。如今金庫開放給大眾，一層層列架展示著過往銀行業務歷史演變，也相當值得一看。

銀行過往的金庫，以往存放保護的是地契、信用狀等有值文件，如今開放展示，一層層列架收藏的是銀行業務演變發展史和相關史料。

PHOTO CREDIT: Edward Bien

景點資訊

國立臺灣博物館本館、古生物館

開放時間皆為週二到週日每日9:30-17:00（閉館前30分鐘停止售票服務）

＊逢國定假日及連續假期均照常開館。

＊每週一、除夕及春節初一休館。

想閱讀更多 TLife 文章：由此去

PHOTO CREDIT: COSMO

延伸閱讀

>> 高雄柴山的神祕洞穴，造物者百萬年來的鬼斧神工之作

>> 躲一下秋老虎，探祕超過百年的台北水利祕境，隱身在台北公館地下的水宮殿、陽明山上的藍寶石湧泉

>> 誰在這些岩石上雕刻圖案？埋藏在高雄萬山岩雕群中的神祕故事

＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載