開箱／復刻百年前皇太子國宴！山嵐號西進「台南－彰化」奢華菜單曝

記者李育道／台南、嘉義報導

山嵐號將停留大林火車站，體驗在地風情。（圖／記者李育道攝影）

車廂內共設有四人座席為與兩人座，能夠在車廂間以不同視角觀賞沿路美景。（圖／記者李育道攝影）

雄獅旅遊與台灣鐵路公司合作推出的觀光列車「山嵐號」，近期完成路線調整，4月3日起行駛台南至彰化區段，即日起開賣。此次由原本行駛東部路線，首度換線西進，行程設計、餐飲內容與沿線風景，皆依嘉南平原與中部地景重新規劃。

車廂內設兩人席次，絨布沙發搭配柔和的燈光，營造慢活氛圍，沿途欣賞嘉南平原風光。（圖／記者李育道攝影）

山嵐號總共有兩間廁所，空間寬敞。（圖／記者李育道攝影）

山嵐號廁所空間（圖／記者李育道攝影）

山嵐號哺乳室空間。（圖／記者李育道攝影）

山嵐號本次營運路線為台南往返彰化，去程自台南出發，依序停靠後壁、大林後抵達彰化；回程則自彰化出發，停靠社頭、二水後返回台南。列車採觀光列車配置，座位與用餐空間固定編排，行程節奏相對放慢，沿途可清楚看到嘉南平原農田、水圳與聚落景觀，與過往花東山線風貌有所區隔。

聯手台南晶英酒店以舌尖閱讀嘉南地圖、首推府城經典手路菜「阿舍饗」。（圖／記者李育道攝影）

韓籍啦啦隊女神趙娟週擔任一日車服，替統一獅啦啦隊侯芳送上餐點。（圖／記者李育道攝影）

列車餐食由台南晶英酒店團隊規劃，餐點以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為主軸，選用嘉南平原在地食材，轉化為適合列車用餐的套餐形式。去程餐點以百年前皇太子來台宴席為靈感，推出「太子盛」菜單，內容包含日式五目飯、蒲燒鰻與虱目魚料理，並搭配關廟竹筍、將軍蘆筍、白河蓮藕等季節蔬菜入菜；其中「月映魚捲」結合虱目魚與糖漬西瓜綿，呈現台南常見的飲食組合。

以百年前皇太子來台宴席為靈感的「太子盛」、經典手路菜「阿舍饗」每份餐點都調整30多次。（圖／記者李育道攝影）

金桃家草莓大福，都能在車上品嚐到。（圖／記者李育道攝影）

回程餐點則以台南酒家菜與阿舍宴為概念，推出「阿舍饗」菜單，主食包含紅蟳米糕、紅燒豬腳，並搭配蟳丸、烏魚子、鳳腿照月等酒家菜常見菜色，蔬菜同樣選用嘉南地區產物。飲品則提供烏龍茶或紅茶的冷泡茶款，甜點安排台南排隊名店「金桃家草莓大福」，作為行程收尾。

山嵐號餐點。（圖／記者李育道攝影）

山嵐號周邊商品與餐點。（圖／記者李育道攝影）

除單純列車體驗外，雄獅旅遊也同步推出多款延伸行程，結合列車與台南在地旅遊內容，規劃五大主題玩法，包括西拉雅山線職人體驗、七股漁鹽學旅、必比登美食路線、府城慢行文化體驗，以及串聯安平、集集與日月潭的三日鐵道行程，行程多安排在地導覽、體驗活動與飯店住宿，提供一至三日不等的選擇。

山嵐號菜單以及餐具都能帶回家。（圖／記者李育道攝影）

統一獅啦啦隊侯芳也相當享受車窗外的美景。（圖／記者李育道攝影）

山嵐號落地窗座席能一覽嘉南平原美景。（圖／記者李育道攝影）

票價方面，山嵐號台南往返彰化套票每人3,900元，行程包含列車餐食、紀念證書與禮品，以及旅遊保險。整體規劃以「搭車本身即是旅程的一部分」為核心，讓旅客透過鐵道移動，重新認識台南至彰化之間的平原風景與地方生活。

山嵐號落地窗座席能一覽嘉南平原美景。（圖／記者李育道攝影）

山嵐號特有車票，能夠與背景融合一體打卡。（圖／記者李育道攝影）

百年老屋「雪香亭」目前由二代接手，也是此次導覽老師其中之一。（圖／記者李育道攝影）

百年老屋「雪香亭」還保留古早播放黑膠音樂器，只要開始播放，上頭的玩偶就會開始跳舞。（圖／記者李育道攝影）

大林成都旅客過去曾是「叫小姐」偷情地，近年開幕後，還會有「老司機停車問業者還能叫小姐嗎」。（圖／記者李育道攝影）

這是大林特有的「抓猴巷」據悉，只要正宮來抓姦，業者就會按鈴通知，此時「猴子」可以從這個小巷逃跑。（圖／記者李育道攝影）

音樂人許常德深愛嘉義大林，不僅寫了一首歌曲，還在成都旅社社了一座「愛情信箱」提供粉絲們寫信給他，不過據旅社透露，「至今沒有收到過信，打開來都是廣告單」。（圖／記者李育道攝影）

另外，易遊網也攜手雲品國際，首度推出「飯店品牌全包式行程」，旅客可搭乘「環島之星萌旅號」三麗鷗主題列車，並入住台東「寶桑町屋」 與烏來「蘇卡利・漫活」新旅宿。



「環島之星萌旅號」三麗鷗主題列車。（圖／記者李育道攝影）

