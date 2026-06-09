開箱／欣葉新日式Buffet！竟有隱藏版「鑽石魚」饕客才知 餐價也曝光
記者李育道／台北報導
欣葉日本料理迎接品牌30周年，將陪伴許多老饕多年的健康店全面改裝，並以全新品牌「彩膳楽亭」重新出發，今（9）日起正式試營運。全新餐廳規劃近290席座位，目前訂位率已達8成，端午連假檔期更接近客滿。《三立新聞網》實際開箱發現，除了全新打造的日式街町空間外，生魚片區竟藏著一道沒有標示菜名的隱藏版魚種「鑽石魚」，吸引不少饕客默默夾取，成為現場最受矚目的亮點之一。
位於台北市健康路的彩膳楽亭，以「日本市場旅行」為設計概念，從入口的日式燈籠、書法墨寶到庭園造景，營造濃厚和風氛圍。此次改裝後共規劃290席座位，並設有4至60人包廂空間，可滿足家庭聚餐、商務宴客及團體聚會需求。
不過，比起空間設計，更吸睛的是生魚片區的隱藏版菜色。現場鮭魚、鮪魚、旗魚等熱門魚種皆有標示名稱，唯獨「鑽石魚」低調陳列卻未掛上菜牌。據了解，鑽石魚其實就是斑點尾鱸，也是此次新增菜色之一，魚肉色澤透亮、口感Q彈滑順，入口帶有淡淡脂香，不少熟客看到後都會特別多夾幾片。
此外，彩膳楽亭也推出全新互動式飲品「fukumoko幸福奶蓋氣泡飲」，以象徵不同祝福寓意的顏色區分口味，其中藍色代表事業運、紅色象徵愛情運、白色則寓意健康運。除了可直接指定喜歡的口味外，現場還特別設置日式抽籤轉輪，讓民眾透過轉動抽籤器隨機抽出專屬飲品，增添用餐趣味與儀式感。
除了生魚片與特色飲品外，餐廳也保留欣葉日本料理招牌的生魚片、握壽司、現烤海鮮及多款日式熟食，同時加入迎賓甘酒、炙燒料理展演及桌邊餐車服務，希望讓消費者不只是吃到飽，而是像走進一趟日本旅行。
欣葉日本料理副總經理尚部冴表示，彩膳楽亭代表品牌對未來餐飲體驗的全新思考，希望顧客來到這裡不只是享受料理，而是真正感受到日本飲食文化的魅力與溫度。
彩膳楽亭即日起至6月30日試營運，全餐期免收10%服務費。餐價部分，平日周一至周五午餐每人1180元、晚餐1380元；周末及國定假日午、晚餐均為1580元。
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