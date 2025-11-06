開箱《米其林指南2025》必比登推介 楊文科邀全民品味竹縣好味道

▲新竹縣長楊文科今特別親自直播「竹縣必比登推介美食」主題節目。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】《臺灣米其林指南2025》必比登推介及入選餐廳名單，新竹縣共有21家餐廳及小吃得到米其林肯定，涵蓋客家料理、創意蔬食、經典麵點及在地點心，充分展現竹縣豐富多元的飲食文化。縣長楊文科今(6)日特別親自直播「竹縣必比登推介美食」主題節目，邀請全國民眾一同品味竹縣的國際級美食魅力。

本次直播聚焦竹北與北埔地區5家必比登推介店家，包括竹北的「善菓堂」、「首烏廚EAT」、「唐草園」，以及北埔的「春嬌粄條」、「鄒記菜包」。縣長楊文科於直播中品嚐各家代表料理，親自推薦竹縣的在地好味道。他表示，新竹縣的飲食融合了客家風味與創新精神，能登上米其林舞臺，是在地業者長期的用心與努力的成果，也歡迎大家規劃一趟「竹縣美食之旅」，親身感受新竹縣的熱情與風味。

新聞處指出，《米其林指南2025》此次納入新竹縣共21家餐廳與小吃，展現竹縣美食文化的獨特性與魅力。新竹縣擁有山海交織的自然景觀與多元族群文化，無論是傳統手藝、創新料理或在地食材入菜的佳餚，皆展現出廚師對在地的深厚情感與對美味的極致詮釋。

為了推廣竹縣美食，直播同步舉辦抽獎，只要在直播留言「你最推薦直播中的一道美食」並Tag好友，即有機會獲得必比登推介店家的限量美食兌換券，邀請大家一起支持新竹縣在地餐飲業者。

此次新竹縣榮獲《臺灣米其林指南2025》必比登推介的8家店家包括：關西「ㄤ咕麵」、北埔「春嬌粄條」、「鄒記菜包」、竹東「鴻金食堂」、橫山「晌午粄食」、以及竹北「善菓堂」、「首烏廚EAT」、「唐草園」。

另有13家餐廳獲選為《臺灣米其林指南2025》入選餐廳，分別為：峨眉「耕野月眉」、竹東「竹東排骨酥麵」、北埔「老頭擺」、「泥磚屋」、「客家本色」，以及竹北市「ZenA」、「鮨安」、「SABI」、「彼刻」、「裏月‧晴酒」、「黑皮驊」、「Firoo」及「川阜」。