開箱！蔡依林暖身大巨蛋 祭6天「快閃艙」展周邊

蔡依林為臺北大巨蛋演唱會打造了首次嘗試的周邊商品快閃艙，吸引眾多粉絲前來朝聖。這個約一個貨櫃大小的快閃空間展示了從貼紙、海報冊、襪子到絲巾等多款周邊商品，特別是大巨蛋限定的90長T也一併展出。現場採用號碼牌分流制度，並提供QRcode線上點選購買，避免實體交易造成大排長龍。除了快閃艙，蔡依林也親自拍攝帶貨影片，並在演唱會前無預警釋出新歌《Woman's Work》的舞蹈影片，為即將在下週登場、邀請12萬粉絲進場的大巨蛋演唱會預熱。

蔡依林的「人間樂園」正式開張，她為臺北大巨蛋演唱會特別設置了周邊商品快閃艙，成為粉絲開唱前的暖身活動。這個快閃艙約一個貨櫃大小，展示了蔡依林演唱會的主視覺牆面，讓粉絲可以拍照留念。這是蔡依林首次嘗試的周邊商品實體展示空間，讓粉絲能親眼看到並感受商品的質感。

快閃艙內展出多款精美商品，包括多張貼紙組合包、精裝海報冊、襪子、絲巾，以及大巨蛋限定的90長T。現場一位粉絲表示花了一萬兩千多元購買周邊商品。另一位粉絲分享，他十點多到達現場，當時已經排到下午的場次，但仍然非常期待，他特別欣賞整體設計和商品質感的呈現方式。值得一提的是，現場還吸引了來自舊金山的海外粉絲，雖然他只是為了耶誕節回台，但也表達了對能否進場的期待，並透露自己喜歡蔡依林約2年時間。為了避免大排長龍，快閃艙採用了現場領取號碼牌的分流方式，每梯次限制15人入場。購買方式也很創新，現場提供QRcode讓粉絲線上點選商品，確認數量後進入結帳頁面，再憑序號臨櫃取貨，共開設11個櫃台服務粉絲。

除了快閃艙活動，蔡依林也親自拍攝了帶貨影片，並在這幾天進入緊鑼密鼓的彩排階段。她更在27日中午無預警釋出新歌《Woman's Work》的舞蹈影片。雖然這不是正式MV，但舞蹈版本也讓粉絲能夠過過癮。對於這場保密到家的大秀將如何呈現，粉絲們將在下週親臨現場，與12萬名粉絲一同見證這場盛會。

