開箱！黃國昌新北競總成立 支持者搶先體驗健身區、兒童遊樂區

民眾黨主席黃國昌參選新北市長，位於新莊化成路的競選總部於今（1日）開幕。（圖／林煒凱攝）

民眾黨主席黃國昌參選新北市長，位於新莊區化成路的競選總部於今（1日）開幕，現場並設有健身區、兒童遊樂區等。黃國昌致詞時表示，競總位處之地是需要改變與更新的地方，從此出發對他而言格外重要。

黃國昌競總成立儀式於今早舉行，現場內外擠滿大量支持者，人潮之多一度無法消化，讓不少人駐足門外等待。現場的健身區、兒童遊樂區也對外開放，不少支持者帶著孩童搶先體驗。此外，競總也提供「國昌報告」的文宣，講述黃國昌擔任立委以來的工作重點，讓支持者領取發放。

黃國昌競總位於新莊區化成路。（圖／李奇叡攝）

黃國昌競總現場設有兒童遊樂區。（圖／李奇叡攝）

黃國昌回憶，去年12月27日在新莊區舉辦「為新北應援」活動後，隨即簽下了競總租約。他表示，競總雖臨近副都心重劃區，但地貌卻截然不同，是急需要改變與更新的地方，「從這裡出發，對我來說，意義格外重要」。

黃國昌重申，自己不是夢想家，而是實踐者，因此無論是在立法院實踐對人民的許諾，或是回應新北市民期待，都是態度一致、說到做到。

黃國昌說，他決定參選新北市長後，自己逐一檢視了新北市長侯友宜的政見落實率，發現嚇人的高。可凡牽涉中央，常因卡關而窒礙難行，台灣的政治不該如此，政治人物應不分黨派，一起為人民努力。

競總也提供「國昌報告」的文宣，講述黃國昌擔任立委以來的工作重點，讓支持者領取發放。（圖／李奇叡攝）

黃國昌以新莊副都心為例，一塊1.6公頃的空地本應作為國家電影中心第二期的工程，是時任行政院長蘇貞昌2020年對市民的允諾；本應在2022年動工，卻延宕了整整四年、至今仍紋風不動、毫無動靜。

黃國昌直言，當執政者擺爛、在野黨有責任撐起這個國家的責任；而當中央政府擺爛的時候，地方政府就要快速回應人民的需求。針對這塊棄置已久的空地，新北市府應立刻收回、將其打造成親子藝文中心，滿足新莊人的期待與生活需求，以期符合新北市接下來的發展，「這才是態度及執行力的展現」。

黃國昌承諾，接下來將一步一腳印，將「說到做到、具有執行力」的一面展現給新北市民；也將秉持最大的風度，來面對在野黨的合作。這不僅是君子之爭風度的展現，且在各自努力之下，最終的結果「三角形的兩邊加起來一定大於第三邊」。

黃國昌強調，一定會守住新北市、給新北市民一個不一樣的新北「讓新北更有型，請大家相信國昌，給我4年，我會讓大家為了新北感到驕傲！」

民眾黨創黨主席柯文哲也說，競選總部恰如民眾黨的縮影，因為民眾黨本就沒什麼資源，特別是過去一整年都被清算，所以面對今年的選舉，只能用最精簡的人力、最有限的資源，做最大力量的發揮，希望可以獲得最好成績。

柯文哲提及，新北市擁有400萬人口、全台人口居冠，有台灣最大的商機、最大的社會動能。新北市長年由兩大黨輪流執政，但交通及居住環境改變的步伐太慢，倘若新北市要用最快的速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物。

柯文哲喊話，今天前來站台，就是要告訴新北市民，只要選擇黃國昌，新北也可以是一個全民參與、公開透明的政府，「新北市也可以是一個理性、務實、科學的城市」他再度喊話市民朋友支持黃國昌，「給你們自己居住的城市，一個改變的機會，請大家支持黃國昌！」



