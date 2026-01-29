開箱 23 坪北歐X現代風格宅，醫師之家用綠建材打造無毒安心親子雅居
編輯 張若蓁｜圖片提供 歐德集團
小編帶你看好宅
身為守護健康的醫師，在工作繁忙之餘，最期盼的是回到家能從容卸下疲憊，給予兩個孩子最純粹的陪伴，對健康高度敏銳的他，特別指名選用環保無毒、榮獲綠建材標章的歐德傢俱，為家人築起最安心的防護。設計師張家寧，深知醫師對高品質生活的追求，完美實現高效工作與居家生活的無縫接軌。在北歐風的基底上，巧妙注入跳色設計與精緻細節，為醫師一家打造出既能專注研討、又能舒心放鬆的療癒居所。
對於教育的深切期許，屋主期盼將自律融入日常。玄關善用 L 型玄關格局，透過磁磚落塵區與幾何石塑地板的材質轉換，以柔和的弧形，勾勒出優雅的二進式落塵區。進門直視的立面，以一抹灰蘊搭配畫軌，讓畫作收藏成為歸家後的第一道風景。在縝密考量開門半徑後，規劃了一淺一深的收納櫃，將日常小物、污衣與生活用品井然有序地歸位。深色木質調的鞋櫃下方，特別預留四個獨立格位，從踏入家門的那一刻起，便在日常中練習生活的秩序感。公領域以純淨的灰白色定調極簡美學，並透過腳下鋪陳的Order floor超耐磨木地板、雅致的細節與弧形收邊，平衡空間的冷暖感。天花板採用間接照明，以柔和光氛暈染層次，在視覺上延展縱向高度，營造出輕盈、無壓的歸屬感。順著沙發背牆轉進走廊，巧妙利用轉角處鋪陳磁吸烤漆玻璃，讓孩子可以隨心黏貼成長照片或繪畫作品，為空間增添一份生活溫度。身為醫師的屋主，擁有大量藏書與文件收納，透過量身定制的整合規劃，將收納機能與美學無痕揉合。電視牆跳脫以往單一平面的沉悶，改以上下櫃形式呈現；透過玻璃展示櫃與線性語彙的幾何堆疊，輔以光影效果，櫃體輕盈、空間層次豐富。餐廳兼具辦公機能，除了完善的收納與餐邊櫃規劃，立面亦配置了螢幕顯示設備，讓屋主在忙碌的會議與放鬆的餐敘間，能隨心切換生活步調。
主臥室以焦糖橘及棕色的大膽配色，揉合出摩登時尚的格調。考量風水避諱與居住隱私，利用半隔屏風與質感壁燈，塑造雅致的過渡端景，營造出如精品飯店般的入口玄關感；藉由一灰一橘的色彩對比與光影鋪陳，在進入歇息場域之際，沉澱一日的喧囂，醞釀出靜謐的睡眠氛圍。軌道燈、壁燈、床頭燈，以及窗簾盒間接照明等多元光源，在柔美光暈的渲染下，賦予臥室多變且細緻的生活表情。此外，天花也利用弧形消弭尖角與壓迫感，於細節處展現柔潤之美。床尾空間將衣櫃與梳妝區整併規劃，在不影響動線的前提下，提升使用效率。衣櫃把手特別選用長型線性設計，拉長立面視覺比例，同時也貼心為女主人配置化妝鏡與照明，方便日常梳妝打理。
小編的最愛
考量孩子正值成長階段，小孩房多以現成傢俱保留未來變動的可能；牆面則依孩子各自喜愛的顏色規劃活潑的跳色設計，並搭配趣味十足的造型烤玻，化身為可自由書寫、塗鴉的創意畫布，讓孩子在專屬的小天地裡，盡情揮灑想像力。
台灣歐德傢俱股份有限公司／歐德設計團隊
地址：新北市林口區文化一路一段84號3F
電話：0800033988、02-26006008
Email：design@order.com.tw
網站：http://www.order.com.tw
