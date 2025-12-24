開箱｜Garmin Edge 850 GPS 自行車錶！搭配 Varia RCT715 讓新手車友也能安心上路！守護全方位安全與訓練神器
Garmin 自行車生態系是一套全面的解決方案，透過整合 GPS 自行車錶、感測器、安全配件及應用程式，提供從休閒騎行到專業訓練所需的導航、數據分析和安全功能，而對於剛踏入自行車世界的初階車友來說，「騎得穩、騎得安全」往往比速度更重要，這次愷希收到了 Garmin 的 Edge 850 GPS 自行車錶與 Varia RCT715，一起測試看看這兩個迷你的機身，究竟隱藏著什麼強大的性能，有哪些對於騎乘公路車，是可以兼顧訓練與安全的，就讓愷希這個新手小白帶各位獺友們一起來開箱與實際上路測試吧！
Edge 850 開箱
Edge 850 系列的內容物，除了 Edge 850 系列的 GPS 自行車錶本身，也另外附了延伸固定座、標準固定座、USB-C 電腦傳輸線、攜行繩與中文操作手冊，方便車友可以固定在車身上使用，在騎車時儘管遇上任何地形或是晃動，也不影響其錶身的穩固性
外觀與規格
錶體規格皆為 54.6 x 92.2 x 16.8 mm，螢幕尺寸為 2.7 吋，螢幕類型是觸控液晶顯示器，解析度是 420 x 600 像素，多彩高清螢幕，很好的呈現地圖與數據的驚艷細節，重量落在 113 公克，而防水等級來到 IPX7，充電孔在錶體下方並使用充電蓋，避免下雨天時雨水滲進機身
電量與充電
打開 Garmin 字樣下方的充電蓋後，就可以看到充電孔，再使用 USB-C 線進行充電，電池是可充電式的鋰離子電池，效能方面密集使用的話，最長可以達到 12 小時，如果開啟省電模式的話，最長則可以使用達 36 小時！ 續航比較適合單日騎乘，如果長途的話建議搭配省電模式或是帶上行動電源！
按鍵操作
Edge 850 使用邊框上的七顆按鍵進行操作，也為了符合車友對於騎乘當下，對裝置的使用與需求，結合觸控螢幕！介面流暢性方便快速瀏覽，可以一目瞭然所需資訊，背面為固定基座，有一層防滑橡膠，除了保護作用之外，也能減少手持時不慎滑落所造成的悲劇，對於奶油手的愷希真的很實用啊
介面與模式
進來後會先看到主畫面，除了進入活動模式的引導之外，下方還有導航、訓練與選單可快速查看，活動模式中預設有公路車、室內訓練台與山區自行車三種類型，這次愷希使用的是公路車模式，點進去後是數據層面與功率的計算，除了基本的計時器、距離、速度與海拔之外，還有總卡路里數與平均速度，往右滑會看到衛星即時提供路線預覽和坡度分析，方便檢視前方的地勢
點一下會出現危險、首頁與響鈴，危險點進去後可以回報你騎到的地方，哪裡有障礙物或坑洞與易滑地段，哪裡有危險，讓自行車錶可以統計，讓大家在騎車的時候能提前預知可能遇見的危險，及時避開！讓騎車更安全，內建的響鈴功能，同時可以跟電子變速的實體按鍵搭配使用，就能變得更快速直覺
往上滑後，會有電子羅盤可以看方位，以及 Garmin 教練和 GroupRide 團騎模式，也可以查看歷史紀錄以及通知，想看天氣資訊的重點也看得到，而往下滑當然也有快捷的功能！可以先看到車錶的狀態，像是亮度、聲音、電量和連接到的感測器跟手機，以及一些基本功能，像是通知、詳細的天氣、電子錢包，連車燈都可以連結，等於是上下兩邊放了一些較常使用的重點功能，方便大家即時查看！
導航的地圖功能
相信對於有在騎車的大家，地圖是個很重要的功能對吧！而在車錶裡內建的導航點開後，點進瀏覽地圖，就可以看到即時的地圖，還有經緯度座標與方位，左右上方可以縮放地圖的大小，定位很穩定之外，操作也很簡單，完全不用擔心走錯路的問題
選單功能
再來講講選單裡的功能！如果想知道自己之前騎乘的紀錄，可以點進歷史紀錄裡，就可以看到完整的數據，再來活動模式中，我們點進在使用的公路車模式後，可以看到資料的畫面，也可以設定使用時的計時器和自動鎖定，還有導航跟地圖的功能，而其中我認為最重要的就是警示與提示功能！多半針對環境變因，像是急轉彎警示與高車流量道路警示，為車友在高速騎乘狀況下，給予更多提醒，可以自行設定開關，下面也有像是心率與卡路里警示等功能！
智慧補給警示
接下來也來講一些使用過後，個人覺得很好用的重點功能與心得，首先是智慧補給警示功能，這個功能會依據當下的體能、路線特性、氣溫及濕度條件制定的指引，明確的提供騎行中，需要補充多少公克的碳水化合物及多少毫升的水分，並接收補給警示，在手機的 App 也可以很明確的看到！畢竟多數人在騎車的當下可能感知不到身體的疲勞，這時自行車錶就可以幫你留意身體，發出即時的提醒，真的很貼心～
Garmin Coach
利用個人化的 Garmin Coach 訓練計畫，很適合需要比賽、達成特定里程碑或提升體能的訓練，點進去後，右上角是完整的月曆，中間會顯示一週裡，設定好的休息日與訓練日，還有以功率為主的配瓦模式，以及間歇訓練建議，裡面會提供剛入手時的預設菜單，使用後累積的數據，會讓系統評估表現來調整，當然！也可以自己調整，來規劃個人的訓練菜單，也可連動手機在螢幕查看完整訊息，如果想有更進階的訓練功能，也可以搭配相容的功率計及心率感測器使用，來檢視一系列的科學分析指標，包括功率配瓦、即時體力和騎乘能力！只能說真的非常專業
即時天氣資訊更新
而出門騎車，最怕的就是遇到壞天氣對吧！除了車錶會更新所在地區的即時天氣外，手機及 Garmin Connect app 搭配使用時，會利用雷達及風向圖疊加掌握天氣狀況，並在騎乘中做出更妥善的決定，就不用擔心開開心心出門，結果下大雨啦～
GroupRide 團騎模式
如果剛好一群朋友出門騎車，則可以開啟 GroupRide 團騎模式，來建立團騎邀請朋友，輸入密碼後就可以一起騎車啦！這邊使用 Edge 850 來連線 Edge 550 ，兩台車錶都可以透過騎乘中訊息、即時位置和事故偵測警示，與車隊保持聯繫，和查看騎乘中爬坡排行榜，以及與車友相比的即時數據！兼顧了競賽的趣味以及騎乘時的安全
GARMIN PAY
而如果剛好身上忘記帶錢包和手機，但又想買個小點心來補所需的能量，車錶也內建 Garmin Pay ，可以透過配合的供應商，使用感應支付在外輕鬆付款，Visa 金融卡和悠遊卡都能使用喔！
騎乘安全與警覺功能
若發生意外，事故偵測功能會自動將即時位置傳送給緊急聯絡人；而透過 LiveTrack 分享，親友也能隨時追蹤位置、速度與路線資訊，停車休息時，自行車警報則能在車子被移動時發出響亮警示，並同步通知到手機上，若再搭配支援的 inReach 裝置，就算騎到再遠，也能與外界保持聯繫，讓整趟旅程多一層安心
Varia RCT715
Edge 850 為初階車友補上最關鍵的資訊，再搭配 Varia RCT715 強化後方視野與警示功能，讓整體騎乘安全性大幅提升；兩者結合後帶來即時、可靠的陪伴，讓每一次上路都更有信心，真正享受騎乘的樂趣
錄影記錄與事件偵測
內建攝影機能以最高 1080p、30fps 的畫質記錄後方情況，全程守護每一次騎乘，一旦偵測到事故或異常，系統會自動儲存事件發生前後的關鍵影像，避免重要片段遺失，就像大家平常使用的行車記錄器！也能透過 Garmin 裝置控制攝影機，或在手機上使用 Varia App 查看影片，也可以下載到相簿中，把每一次的旅程都紀錄的更加完整
後視雷達安全偵測
同時 Varia RCT715 具備著精準的後視雷達功能，能在騎車時主動偵測後方來車，有效距離達 140 公尺！當有車輛接近時，車錶和手機上都會發出清楚的聲光震動警示，提醒需留意後方狀況，提供更安心的後方視野，減少意外風險
高能見度尾燈
而裝置的尾燈也經過能見度優化，在白天時最大可視距離達 1.6 公里，讓後面的車輛能更早注意到前方，不管是白天還是晚上，都能透過恆亮或閃爍模式來提升可見度，愷希也認為這點很重要，尤其是晚上視線不佳時，對於後方駕駛與自身都是一個安全保障！
多平台與第三方 App 相容
Varia RCT715 支援多平台使用，可與 Edge 自行車衛星導航、以及智慧型手機配對操作，相容的 Garmin 穿戴裝置也沒問題，像這次愷希也收到了 Garmin Forerunner 970 與 Garmin Forerunner 570 兩隻運動手錶，很輕鬆的就能連上！搭配第三方應用程式如 Ride with GPS 時，後視雷達的警示資訊也能整合進地圖畫面中，讓安全提示與路線導航同時呈現
小巧易安裝的設計
在設計上裝置小巧俐落，能輕鬆固定於多數車款的座管，並保持穩定不晃動，直立式外型也不會讓雙腳可以移動的空間受限，提供更舒適的踩踏感受，就算在長途騎乘中也能保持輕鬆自在，不用擔心會半路掉下來或是踢到！
電池效能
最後也來講講電力表現！電池效能會依照尾燈與錄影模式有所不同，日間閃爍搭配錄影時可達 6 小時、低照度恆亮搭配錄影能達 5 小時，而在開啟雷達、恆亮或夜間閃爍模式並同時錄影時則約可使用 4 小時，也可以透過調整攝影機與尾燈設定來最佳化續航，基本上使用下來，一般半日～中長距離騎乘續航很夠用，但如果一整天都錄影的話，就要有額外充電的心理準備囉～
小結
總結來說！Garmin Edge 850 不只是 GPS 車錶，它結合了即時導航、事故偵測、智慧補給提醒與多種騎乘模式，讓初階車友在騎乘時既能兼顧安全，也能有效掌握訓練數據，搭配上 Varia RCT715 後視雷達，更提升了後方可視與警示能力，讓騎行過程更安心，小巧好操作、續航表現出色，無論單騎或團騎，都能提供可靠的陪伴，讓每一次上路都充滿信心與舒適感，提供給喜歡騎車的獺友們一個參考！
