開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點

今天要跟大家分享一個超級消息～Google 正式在台北士林，開啟一座全新的 AI 基礎建設研發中心！這裡不只是辦公室，而是一個集合硬體工程、軟體工程、供應鏈團隊的超級基地！裡面共有來自全球超過四十個國家的頂尖專家，大家一定會好奇為何選擇台灣吧？原因是完整的產業生態系、供應鏈鄰近性與研發實力，就被選為 Google 全球 AI 創新的關鍵據點啦！（撒花）

士林新辦公室充滿台灣特色！

這座全新基地就位在承德路四段 168 號，交通蠻便利的（雖然今早路上小塞車）Google 直接租下 12 至 20 樓共九層空間，並以台灣在地特色為靈感，四處都能發現自然與人文的小巧思，例如會議室以龜山島丶五峰旗瀑布等地命名（我倒是建議 Google 可以用士林夜市美食命名）

19 樓是 Google 的招待大廳，一進門左手邊就可以看見最近用戶 Google 搜尋常用的關鍵字，例如蔡依林，大大的 Google 跟 Google Cloud Logo 則是用退役主機板打造， Logo 外圈的線條設計代表等高線，象徵台北盆地的山景（我原本還以為是暈眩）

整棟大樓強調永續設計，符合 2024 年 LEED v4 白金級標準，辦公室還能降低 12% 年度能耗、減少 46% 用水量，在施工階段則回收 73% 廢棄物，連環保概念都有考慮進去，這點我給讚！

從散熱到 TPU 有十幾間專業實驗室！

這座 AI 基礎建設中心最核心的是十幾間專業實驗室，團隊在這裡負責資料中心散熱與能源效率、運算性能優化、以及 CPU GPU TPU 網路儲存等伺服器相關運算設計，並且從早期設計、到部署後調校都參與其中

今天開放參觀的是其中的 PIE Power Lab ，一走進去就看到現役伺服器，特別的是雙向電源回收 技術，實驗室會回收測試時產生的熱能，把電力送回大樓電網，甚至回饋給台電，展現超強的節能技術

Google 在台投資十年以上不間斷

Google 2013 年就在彰化擁有亞洲首座資料中心，這些年也投資多條在台登陸的國際海底電纜，並導入離岸風電、太陽能與地熱等潔淨能源，讓資料中心更節水、更省能，也更永續

除了硬體基礎建設，人才培育也是一大重點！Google 在台深耕 AI 人才，自 2018 年起，每年舉辦 AI 學術論壇、贊助台灣頂尖大學研究計畫，還有「點亮 Gemini」計畫讓超過十萬人更加認識 AI ，大家肯定好奇，既然士林有間新基地，那會招募人才嗎？ Google 提到，大家在網路上可以密切鎖定職缺，嘻嘻建議，看到想要什麼類型的工作，就直接衝吧！機會可是不等人的～

小結

這座全新啟用的士林 AI 基礎建設研發中心，是 Google 全球 AI 服務背後的關鍵據點，支援 Google 搜尋、YouTube、Gemini 等服務，每天為數十億使用者啟動，今天有些地方不開放，例如我超想吃員工餐，或是逛 Outlet，但可以跟大家分享 Google 提供的飲料，藍色可爾必思、綠色青蘋果汁、黃色柳橙汁、紅色蔓越莓汁，酷吧～這就是 Google 的味道～

