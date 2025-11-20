電獺少女

開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點

嘻嘻

今天要跟大家分享一個超級消息～Google 正式在台北士林，開啟一座全新的 AI 基礎建設研發中心！這裡不只是辦公室，而是一個集合硬體工程、軟體工程、供應鏈團隊的超級基地！裡面共有來自全球超過四十個國家的頂尖專家，大家一定會好奇為何選擇台灣吧？原因是完整的產業生態系、供應鏈鄰近性與研發實力，就被選為 Google 全球 AI 創新的關鍵據點啦！（撒花）

開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點
開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點

士林新辦公室充滿台灣特色！

這座全新基地就位在承德路四段 168 號，交通蠻便利的（雖然今早路上小塞車）Google 直接租下 12 至 20 樓共九層空間，並以台灣在地特色為靈感，四處都能發現自然與人文的小巧思，例如會議室以龜山島丶五峰旗瀑布等地命名（我倒是建議 Google 可以用士林夜市美食命名）

廣告
開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點
開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點

19 樓是 Google 的招待大廳，一進門左手邊就可以看見最近用戶 Google 搜尋常用的關鍵字，例如蔡依林，大大的 Google 跟 Google Cloud Logo 則是用退役主機板打造， Logo 外圈的線條設計代表等高線，象徵台北盆地的山景（我原本還以為是暈眩）

開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點
開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點

整棟大樓強調永續設計，符合 2024 年 LEED v4 白金級標準，辦公室還能降低 12% 年度能耗、減少 46% 用水量，在施工階段則回收 73% 廢棄物，連環保概念都有考慮進去，這點我給讚！

從散熱到 TPU 有十幾間專業實驗室！

開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點
開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點

這座 AI 基礎建設中心最核心的是十幾間專業實驗室，團隊在這裡負責資料中心散熱與能源效率、運算性能優化、以及 CPU GPU TPU 網路儲存等伺服器相關運算設計，並且從早期設計、到部署後調校都參與其中

今天開放參觀的是其中的 PIE Power Lab ，一走進去就看到現役伺服器，特別的是雙向電源回收 技術，實驗室會回收測試時產生的熱能，把電力送回大樓電網，甚至回饋給台電，展現超強的節能技術

開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點
開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點

Google 在台投資十年以上不間斷

Google 2013 年就在彰化擁有亞洲首座資料中心，這些年也投資多條在台登陸的國際海底電纜，並導入離岸風電、太陽能與地熱等潔淨能源，讓資料中心更節水、更省能，也更永續

除了硬體基礎建設，人才培育也是一大重點！Google 在台深耕 AI 人才，自 2018 年起，每年舉辦 AI 學術論壇、贊助台灣頂尖大學研究計畫，還有「點亮 Gemini」計畫讓超過十萬人更加認識 AI ，大家肯定好奇，既然士林有間新基地，那會招募人才嗎？ Google 提到，大家在網路上可以密切鎖定職缺，嘻嘻建議，看到想要什麼類型的工作，就直接衝吧！機會可是不等人的～

小結

這座全新啟用的士林 AI 基礎建設研發中心，是 Google 全球 AI 服務背後的關鍵據點，支援 Google 搜尋、YouTube、Gemini 等服務，每天為數十億使用者啟動，今天有些地方不開放，例如我超想吃員工餐，或是逛 Outlet，但可以跟大家分享 Google 提供的飲料，藍色可爾必思、綠色青蘋果汁、黃色柳橙汁、紅色蔓越莓汁，酷吧～這就是 Google 的味道～

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！ 

更多電獺少女報導
Google 推出 Gemini 3！最新亮點來啦
不用再滑評論！Google Play Store 新功能： AI 總結 App 優缺點
【開箱】Acer Predator Triton 14 AI 開箱：超好按的電競 + 創作者筆電
YouTube 全球服務大當機 官方秒修復但原因仍然成謎？
Google Meet 推出 AI 化妝功能！居家上班上課也能美美上鏡

其他人也在看