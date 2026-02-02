開箱700坪豪宅挨批「幫姊敗票」 謝典林：我又沒有要選縣長





彰化縣議長謝典林日前帶著網紅「億百豪森」開箱占地700坪的自家豪宅，由於屋內設有挑高室內籃球場、大型酒櫃與視聽室等設施，被外界批評為炫富，更有網友質疑此舉是有意讓參選彰化縣長的自家胞姊、藍委謝衣鳯「敗票」。對此，謝典林今天（2日）表示，自己公開住家給外頭一窺樣貌，是因為外界把家裡說成「百貨公司」，誇大謠言滿天飛，他才想不如一次給大家看清楚。謝典林更直言：「我又沒有要選縣長，一直拿這個來打，我也不知道意義在哪。」

謝典林在開箱影片中表示，因父親經營建設公司，可自行興建，加上彰化地價相對便宜，還謙稱這樣的住宅規模「就像台北一般家庭」。但影片曝光後引發輿論熱議「炫富」，謝衣鳳也出面表示此舉是弟弟的個人決定，「他必須對自己的行為負責」，與自己參選縣長完全無關，也強調不會受此事干擾。

對於開箱豪宅引發熱議，謝典林今回應，之所以願意公開自家住宅，是因為外界謠言形容這棟房像「衣鳯百貨」，他認為自己不偷不搶，只是向大家分享生活；且此次開箱僅限於自己居住的空間，其他家庭成員的居住空間都沒有公開，他的生活並沒有不能被檢視的地方，也不存在外界所說的特殊目的或動機。

謝典林表示，鄉下有不少農地早年都能依法申請合法建物，不少人動輒都是用上千坪土地興建大面積建築，這並不罕見。他也直言：「我又沒有要選縣長，一直拿這個來打，我也不知道意義在哪裡」。（責任編輯：殷偵維）

