開箱700坪豪宅遭批炫富！ 謝典林駁奢華裝潢：電費1月上看5萬

謝典林日前與網紅「億百豪森」合作，在社群平台開箱自家住處。 圖：翻攝自億百豪森ＹＴ

[Newtalk新聞] 彰化縣議長謝典林日前帶網紅開箱自家在彰化溪州的「豪宅」，屋內有酒櫃、室內籃球場等，甚至稱其「豪宅」在台北就是一般家庭，引發爭議。對此，謝典霖今（2）日表示，相關拍攝作業去年就安排好了，而姊姊謝衣鳳要參選縣長是「突發狀況」。他認為，與其選舉時再被挖出來討論，不如自己先坦蕩蕩公開，並更直言住家裝潢「不豪奢」，貴的是未來入住時，夏季電費恐上看5萬。

謝典林日前與網紅「億百豪森」合作，在社群平台開箱自家住處。而從影片中可以發現，謝典林住處有室內籃球場、可放300至400瓶酒的酒櫃、視聽室可放撞球桌及投影布幕。面對如此奢華住處，謝典林竟語出驚人表示，「這棟大概在台北就是一般人的家庭」。然而，謝典林「台北一般家庭說」，也立刻在社群上引發爭議，不少人批評謝典林在炫富。

廣告 廣告

對此，謝典林今日出面回應，相關拍攝作業早在去年11月就安排好了，而姊姊謝衣鳳要參選縣長是「突發狀況」，因此跟有沒有選縣長沒關係。他表示，自家住處在上次立委選舉就被人家拿出來炒作過，且擔心年底選舉遭對手見縫插針。與其這樣，不如現在趁機坦蕩蕩公布，讓大家不要那麼好奇。

謝典林住家酒櫃。 圖：翻攝自億百豪森ＹＴ

至於開箱影片中大酒櫃，謝典林表示，這是請專人訂製中空玻璃、防冷層材料組裝，費用壓低到約30萬，若是專櫃品牌報價可能要1-200萬；廚房設備部分，因為本身不太會料理，加上自己與櫻花廚具老董熟識，因此廚具設備是國產品牌；那麼3-4樓房間打通做成籃球場部分，謝典林表示，就是當成小孩的運動空間，比起全部隔間裝潢費用還比較省，家具部分也是請當地廠商訂製。

謝典林住家的籃球場。 圖：翻攝自億百豪森ＹＴ

謝典林強調，140坪看起來很寬闊，但其實沒有很奢華，而真正櫃的是「電費」，粗估入住後夏季電費1個月恐怕要飆到5萬元，「自己繳起來也感覺有壓力」。

關於外界質疑以低價購入台糖土地的爭議，謝典林表示，當時台糖一釋出土地，他們就購買，只是建築規劃選擇較大坪數，「我是合建分售沒錯，做成商品販售可能要蓋成20間，我蓋成4間，其他人可能沒有需求不要，我自己把台糖的2間也買回來不行嗎？」強調，2016年時土地每坪約7萬元，土地成本約1,000萬元，10年前只要3,500萬元就能蓋好一棟，如今建築成本大幅上升，更能反映通貨膨脹的驚人速度。

另外，謝典林「台北一般家庭說」也引發爭議。對此，他進一步解釋，台北房價動輒上千萬元，若以6,000萬元預算，在台北精華地段可能只能買到不到40坪的住宅，居住成本與壓力相對更高；而他之所以能在溪州打造較為寬敞的住宅，是因為在溪州土地價格取得較便宜。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）謝典林開箱700坪豪宅惹議 謝衣鳳撇清：與我選縣長無關

謝典林開箱700坪豪宅稱台北一般人可負擔 家庭劇院｢看A片很享受｣