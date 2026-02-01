開箱700坪豪宅！內建室內籃球場 謝典霖：一般家庭

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣議長謝典霖，帶領網紅開箱自家千萬豪宅，依序介紹家中奢華配置，除了有高級的家庭劇院，還有恆溫酒櫃可以放上百支酒，更令人意外的是，在住宅內，還有室內籃球場，一整棟豪宅大約有700坪，奢華程度讓不少人相當吃驚，謝典霖受訪時說，因為彰化土地取得便宜，加上父親有建設公司，自己興建比較省，這棟價值4千萬的豪宅，在台北來說只算是一般家庭。

一走進客廳，旁邊就是整排的恆溫酒櫃，大到可以放3、4百瓶酒，還有緊鄰房間的大浴缸，一旁視聽室，大型投影幕就像走進家庭劇院，彰化議長謝典霖說：「這裡會有撞球桌，這邊會有一個投影機，布幕會從這裡放下來。」往裡頭走更狂的來了，室內挑高一層樓，籃球場直接搬到室內，實現在家也可以奔跑。彰化謝家傳說的「衣鳯百貨」，被開箱了，彰化議長謝典霖帶著網紅，進入這棟位於溪州市中心的豪宅，裡頭裝潢和設備，宛如進到大型樂園。

彰化議長謝典霖說：「選舉的時候也是被攻擊，我們就是跟台糖合建，它（台糖）分了兩間以後我們又跟它買回來，也是想要藉由影片這是合法取得。」700坪的千萬豪宅，一般人只能「遠觀」，謝典霖大方秀出來不怕被說炫富，他說因為彰化土地取得便宜，加上父親經營建設公司，可以自己蓋省錢，認為這樣的豪宅，在台北只是一般家庭。

民眾說：「家裡可以這麼大又有籃球場，還有收藏酒之類的，如果你家裡像這樣你會分享嗎，不會要我會低調一點，有錢不要讓別人知道。」大方秀出自家豪宅，雖然遭到不少網友攻擊炫富，謝典霖平常心，認為負面評論也能帶來網路聲量。

