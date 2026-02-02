開箱700坪「彰化白宮」炫富？謝典霖駁奢華裝潢：最貴是電費1月上看5萬

記者潘靚緯／彰化報導

彰化縣議長謝典霖邀網紅開箱700坪「白宮」家族豪宅，自家內部140坪曝光。（圖／翻攝自Threads @billion.haoson）

國民黨籍彰化議長謝典霖，近日邀請網紅「億百豪森 Haoson」開箱位於溪州鄉的豪宅，自家佔地140坪超狂內裝曝光，不僅有籃球場，還有恆溫大酒櫃、視聽室等設施，遭外界質疑炫富。對此，謝典霖親自回應表示，拍攝作業去年就安排好了，姊姊謝衣鳳要選縣長是「突發狀況」，與其選舉時再被挖出來討論，不如自己先坦蕩蕩公開，更直言裝潢其實並不豪奢，貴的是未來入住時的電費，夏季一個月恐怕上看5萬元。

謝家溪州佔地700多坪的連棟豪宅，被地方封為「彰化白宮」，由家族成員分居四棟，謝典霖的活動範圍140坪，一進門就可以看到一整面的恆溫大酒櫃，可以放300到400瓶酒，3樓直接打通4樓，蓋了一座籃球場，以及視聽室、撞球桌等娛樂設施，豪宅的氣派程度引起外界熱議，遭外界質疑炫富，也有傳言是增加謝衣鳳選縣長的輿論壓力。

對此，謝典霖今(2)日出面回應指出，拍攝作業早在去年11月就安排好了，姊姊謝衣鳳要選縣長是「突發狀況」，因此跟 跟有沒有選縣長沒關係。而謝家白宮的話題，去年立委選舉就被人拿出來炒作過，擔心年底選舉遭對手見縫插針，不如趁機坦蕩蕩公布，讓大家不要那麼好奇。

謝典霖強調豪宅裝潢並不奢華，貴的是電費，夏季1個月恐上看5萬。(圖／翻攝畫面)

開箱影片中，讓人咋舌的整片大酒櫃，謝典霖表示是請專人訂製中空玻璃、防冷層材料組裝，費用壓低到約30萬，若是專櫃品牌報價可能要1-200萬；廚房設備部分，因為本身不太會料理，加上與櫻花廚具老董熟識，因此廚具設備是國產品牌，3-4樓房間打通做成籃球場，當成小孩的運動空間，比起全部隔間裝潢費用還比較省，家具部分也是請當地廠商訂製。

謝典霖強調，140坪看起來很寬闊，其實沒有很豪華，真正貴的是「電費」，估算入住後夏季電費1個月恐怕要飆到5萬元，「自己繳起來也感覺有壓力」。

至於外界質疑低價買台糖土地的爭議，謝典霖表示，當時台糖一拿出來賣，他們就買了，只是建造方式比較大坪數，「我是合建分售沒錯，做成商品販售可能要蓋成20間，我蓋成4間，其他人可能沒有需求不要，我自己把台糖的2間也買回來不行嗎？」。強調2016年，土地大約1坪7萬左右，土地成本1千萬，10年前只要3千500萬就蓋得起來，可見通貨膨脹速度驚人。

另外在開箱影片曾指出自己的豪宅在台北「就是一般人的家庭」，引發爭議，謝典霖表示，台北房價都要破千萬，六千萬預算在好的地段只能買不到40坪，台北居住的房價痛苦指數更嚴重，只是地段的不同，在溪州土地價格取得較便宜，才能蓋得比較豪華。

謝典霖家族的連棟豪宅佔地700坪，在地方上被稱為「白宮」，2019年向台糖投標購得。（圖／翻攝自Threads @billion.haoson）

