開箱700坪「衣鳯百貨」 謝典霖謙稱「只是台北一般人的家庭」

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化謝家傳說的「衣鳯百貨」今被開箱了！彰化縣議長謝典霖，帶著網紅「億百豪森」進入這棟位於溪州市中心的豪宅，裡面有共700坪，有挑高「家庭式籃球」，恆慍超大酒櫃、視影室……寺，謝典林還謙稱，因為彰化土地便宜，這只是台北一般人的家庭而已。

這間被稱為「衣鳯百貨」的豪宅，一般人只能「遠觀」，但網紅億百豪森，帶謝典霖的帶領下開箱，謝典霖告訴大家，全區700坪，他只住140坪，但裡面的客廳旁邊就是整排的酒櫃，裡面可以放3、4百瓶酒；豪宅內有1座籃球場，直接挑高，這個室內籃球場是謝典霖送給兒子，希望兒子可以在家裡面打籃球。

謝典林說，因為爸爸有建設公司，可以自己蓋，省錢，這樣一棟豪宅沒什麼，就像台北人的家庭。

許多民眾留言，酸爆謝典霖開箱影片，「用這種種炫富方式敗票，真是世界奇觀」、「連戰、顏清標、馬文君、陳玉珍、羅明才是否也該來開箱一下?」、「這樣不低調，果然是國民黨風格」、「加入國民黨、前途光明」，很多網友說，難得有政治人物這麼炫富，當然要多幫宣傳。

