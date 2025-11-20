開箱Google最新士林辦公室！ 實驗室、辦公區曝光

Google在台北士林區啟用全新辦公室，成為美國總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心！新辦公室融入台灣元素，會議室以台灣景點命名，附近有電子五哥「英業達」，距離輝達落腳的北士科也不到10分鐘車程；而今年3月Google才投入70億元研發手機等產品，Google Cloud平台研發總經理指出，未來會持續招聘軟體、硬體以及專案經理相關人才。

Google在台北市士林區的最新辦公室正式啟用，這座辦公室是美國總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心。辦公室內融入許多台灣元素，19樓辦公區的經典logo上全是退役主機板，透過落地窗可直接眺望陽明山美景。會議室名稱特別採用台灣知名景點命名，包括龜山島和五峰旗瀑布等，讓國外出差的員工也能藉此了解台灣風情。

3月才投70億元「研發手機產品」，Google將持續徵才。（圖／TVBS）

14樓設有電源驗證實驗室，配備大型機櫃用於驗證待測物的儀器，一旁則擺放電源產品待測物。Google Cloud硬體測試與實驗室經理表示，實驗室特別設置了雙向回收系統，能將未使用的電力回收再回饋給台電的電網，避免電力浪費產生廢熱，減少額外空調降溫的需求，展現環保理念。新辦公室地理位置優越，距離台北捷運劍潭站僅三分鐘車程，距離輝達將落腳的北士科不到十分鐘車程，附近還有電子五哥英業達，車程僅需兩分鐘。Google Cloud平台研發總經理Greg Moore強調，選擇此處設立辦公室是因為靠近合作夥伴、策略夥伴和工程師，同時這個設施也能達到一定程度的永續性。

Google今年3月投入70億元研發手機等產品，新辦公室啟用後，Greg Moore指出公司將持續招聘人才，不管在軟體、硬體以及專案經理方面都有人力需求。儘管Google執行長曾在專訪中提到AI投資可能出現非理性成分，一旦泡沫破裂所有公司都會受到衝擊，但Greg Moore仍表示看好未來發展，認為Google將受惠於AI發展趨勢。

