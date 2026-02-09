開練！韓國樂天巨人隊進駐亞太國際棒球訓練中心春訓 吸引球迷駐點守候

▲樂天巨人球員於室外投打練習場進行訓練。

【記者 劉秋菊／台南 報導】在韓國職棒擁有超高人氣的樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）於1月25日抵台後，即進駐亞太國際棒球訓練中心進行密集的棒球訓練。臺南冬季日間陽光宜人，溫溼度舒適，相當適合進行訓練，現場也吸引不少球迷前來一睹球員們的風采。

▲樂天巨人球員於室內投打練習場進行訓練。

雖已進入冬季，臺南市的氣候仍相當舒適，白天溫度約在18-23度間，微風無雨，正是進行棒球訓練的好天氣，樂天巨人隊球員把握在臺南亞太棒球場訓練的時間，1月25日抵台後，隔日即開始進行集訓。分別在亞太成棒副球場進行打擊練習、室內外投打練習場進行投捕、傳接球等訓練，也吸引不少球迷朋友帶著長鏡頭前來追焦。

市長黃偉哲表示，繼去年春季的良好合作經驗後，樂天巨人隊今年又再度來台，自2024年樂天巨人隊與臺南市政府簽訂簽署合作備忘錄（MOU）後，該隊自2025年開始，已連續兩年來臺南訓練，對亞太國際棒球訓練中心的場地及設備都給予非常高的評價，目前亞太國際棒球訓練中心的春訓詢問度相當高，除優先並提供優惠給予在地球團中華職棒統一獅棒球隊申請外，國內外球團如有意願皆非常歡迎。

▲樂天巨人球員於成棒副球場進行打擊練習。

體育局陳良乾局長指出，樂天巨人隊來臺南春訓期間，除了球隊本身緊鑼密鼓的訓練排程外，另也為本市三級球隊安排公益棒球教室與增能訓練，帶領本市青棒、青少棒校隊，及本市城市棒球隊教練、選手，分別進行打擊、傳接球、投球等多項訓練課程，相信一定可以帶給教練選手們特別的經驗和收獲。

臺南市政府體育局進一步表示，國內外球團春訓期間，熱情的球迷朋友不辭辛勞遠道而來，希望能一睹明星球員的丰采，現場也有不少本國及韓籍球迷在現場追焦、守候，但支持棒球和展現熱愛棒球的熱情時，提醒球迷朋友們留意自身安全及隨身物品，也請保持國際禮儀，展現良好球迷的風範，讓國內外球團工作人員、球員及教練都能在亞太國際棒球訓練中心全力備戰，一起迎接開季後的精采賽事！（照片記者劉秋菊翻攝）