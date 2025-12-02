開罰單「竟罰到自己」！ 台南警超無奈：只能乖乖繳1200元

台南一名員警承辦到自己被檢舉「未依規打方向燈」的罰單。（圖／翻攝自臉書／台南市政府警察局第五分局）

「檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」台南一名員警日前在臉書分享「被罰單教育」的趣事，自己承辦的檢舉案件，竟意外罰到自己，原因是家人騎他的摩托車未打方向燈，因此得乖乖繳1200元。文章一出，引起網友熱烈討論。

台南市政府警察局第五分局日前在臉書粉專曬出一張罰單，從照片中可以看到，有民眾檢舉「駕駛人轉彎不依規定使用方向燈」，事發地點在台南市北區北安路，依《道路交通管理處罰條例》開罰1200元。

「檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」粉專無奈道，其實是承辦員警的家人騎著他的摩托車並遭檢舉，但如今只能乖乖繳錢，回家也要對家人加強宣導。

粉專也藉此提醒，「方向燈的用意在提醒後方車輛再來的行經動向，讓用路人能預先判斷及採取應變措施，避免碰撞的發生呦！請養成打方向燈的好習慣喔！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「看過更好笑的，阿公收到罰單，開單人竟然是孫子，過幾天後剛好是阿公大壽宴，氣氛有夠傻眼」、「學長太狠了，以身作則」、「承辦人自己變成案例教育」、「自己的業績自己賺」、「這負面教材是不是值得一個嘉獎」、「這回家的碗，又要洗好久才能結案了」、「這種習慣通常要收到罰單後才會改善，我就是其中一個」、「媽媽說：為什麼紅包少1200」、「我覺得有時候收到紅單，要去7-11查證一下，現在詐騙太多了」。

