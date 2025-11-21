開羅市區尼羅河日落時分 (圖)

國際中心／巫旻璇報導日前一群台灣旅客日前在義大利蒙特卡丁尼市一家披薩店用餐，同行16人僅點了5份披薩與3杯啤酒。店家不但將他們的清晰畫面拍下上傳社群，先以「中國」稱呼，之後聽到遊客自我介紹「來自台灣」時，又突然改口高喊「台灣」並揶揄驅趕，整段影片引發國際譁然。當時台灣旅客聽不懂義大利語，以為老闆只是熱情應對，還對著鏡頭開心比「YA」和豎大拇指，沒料到自己其實成了對方鏡頭下的嘲弄主角。影片曝光後迅速在網路瘋傳，雖然店家隨後緊急刪片並道歉，但後續反覆的行為仍飽受外界質疑，風波持續延燒。近日，一名台灣旅宿業者在Threads上發文，表示親自帶客人前往該店用餐，卻意外聽見老闆的另一面說法。

民視 ・ 1 天前