開胃百搭！越式醃蘿蔔

越式醃蘿蔔

吃越菜時必備的伴菜，做法非常簡單，喜歡的可以一次過做多一點慢慢吃喔！

食材

紅蘿蔔, 80 克

白蘿蔔, 80 克

粗鹽, 1/2 茶匙

米醋, 10 湯匙

糖, 4 湯匙

溫水, 8 湯匙

鹽, 1 小撮

芫荽, 1 小枝

料理步驟





步驟 1：紅白蘿蔔蘿蔔去皮洗淨切絲（不用切得太幼，因為用鹽醃過後會蘿蔔絲會變軟，太幼會沒咬口），下半茶匙粗鹽拌勻靜置約 5 – 7 分鐘至水份跑出來及，蘿蔔絲變軟





步驟 2：用飲用水沖洗蘿蔔絲表面多餘的鹽份，用網篩隔水後印乾水份



步驟 3：如圖

小撇步

- 1 湯匙即 15 毫升，醃料的米:糖:水既比例為5:2:4，另加少許鹽

- 我用的罐子容量約為 430 毫升，類似果醬用的罐子

