開膛斷頸殺死2人假釋再犯 埋伏砍律師判4年2月

一名男子13年前曾殺死2人遭判刑15年去年底假釋出獄，未料他不知悔改於今年9月，在新店隨機強盜狂砍一名律師又遭逮，近日遭法院判刑4年2個月，可上訴。

嫌犯李姓男子（32歲）2012年19歲時，因友人王姓男子積欠1百多萬賭債前往談判，過程中雙方爆發肢體衝突，李男一方8人狂砍對方4人，其中2人遭砍頭及開膛慘死，李男當時因涉犯殺人罪遭判刑15年，入獄服刑直到去年10月才假釋出獄，未料重獲自由後仍不知悔改犯案。

判決指出，今年9月8日晚間9時許，李男在新北市新店區住家附近，持開山刀隨機物色下手對象，準備持刀強盜財物，擔任律師的鄰居陳姓男子（64歲）回家時，在樓梯間遭埋伏的李男拿刀抵住肚子，陳男不願就範出手還擊搶刀，遭李男砍傷頭部當場鮮血直流無力反抗。

李男遂向陳男恐嚇索討1萬元，陳男表示身上沒有錢他才放棄逃離現場，新店警方獲報後迅速鎖定李男身分，當天深夜11時許就將他逮捕到案，同時查扣犯案用開山刀及依托咪酯菸彈等證物，訊後遭依強盜等罪嫌送辦。

案經新北地院審理，李男庭訊時稱因假釋出獄後求職困難，且家人生病急需醫藥費才會犯案，法官考量李男學歷與家庭背景，當粗工月收約2萬元，還須扶養父親及岳父，加上妻子精神狀況不佳，且被害律師表示原諒，最後依強盜未遂罪判處4年個2月有期徒刑，全案可上訴。

