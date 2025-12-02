開臺媽祖首登阿里山 「阿里山神旅行」貼香條宣告啟動

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、陳惲朋／嘉義報導】交通部觀光署阿里山國家風景區管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」，將於12月19日至22日正式登場，奉天宮開臺媽祖將首次踏上大阿里山地區，補足過去「山海遊香」未抵達的最後一塊嘉義賜福版圖，2日上午廟方特別舉辦「貼香條」儀式，宣告活動即將展開。

新港奉天宮 今日上午進行「阿里山神旅行」貼香條儀式。(圖／記者邱嘉琪攝)

長條形黃紙的香條上題寫著「新港奉天宮天上聖母阿里山神旅行擇於葭陽月三十、初一、初二、初三日賜福平安」，象徵媽祖賜福，今日上午由新港奉天宮董事長何達煌親自貼於廟前，宣告活動即將展開。廟方指出，依習俗，若媽祖在此停駐休息，香條須正貼；若為行經路段，則需斜貼，並朝向神轎前進方向，寓意祈求行程順利平安。

香條是向沿途信眾和廟宇發布進香或遶境活動的「通知單」。(圖／記者邱嘉琪攝)

「阿里山神旅行」4天活動將由開臺媽祖偕同「臺、澎、金、馬海神媽祖」巡行嘉義市、番路、竹崎、梅山與阿里山鄉，並推出六大主題亮點，包括「栩悅福嵎．日出迎曦」迎曦祈福、「鄒遊部落．啡嚐好咖」體驗部落文化與精品咖啡、「海神媽祖．走茶香道」祈願茶鄉豐收、「太平雲梯．千人鑽轎」雲端祈福、「阿里山平安宴．星光辦桌」品味山城美食，以及「山城老街．竹語寄福」在老街傳遞祝福，內容橫跨文化、自然、生態與飲食，完整展現阿里山多元魅力。

媽祖停駐休息或行經路段亦已貼上香條。(圖／新港奉天宮提供)

何達煌表示，特別感謝阿管處邀請臺、澎、金、馬和嘉義縣18鄉鎮市宮廟的媽祖坐阿里山小火車前進阿里山，以「海神走入山林」方式為大阿里山祈福，亦保佑阿里山沿線年年平安為嘉義來年觀光、產業與地方發展帶來平安與興盛。貼香條後，何達煌誠摯邀請全國民眾於12月19日至22日前往阿里山，共同見證這場跨越山海的宗教文化盛事。