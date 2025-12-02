開臺媽祖 19日起阿里山神旅行

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處與新港奉天宮於十二月十九日至二十二日，共同主辦的「阿里山神旅行」將盛大展開，新港奉天宮開臺媽祖首次踏上大阿里山地區，象徵補足過去「山海遊香」未曾抵達的最後一塊嘉義縣市賜福版圖。本次活動以信仰、觀光與在地產業整合為核心，期望為嘉義山海觀光開啟新篇章。

活動將以「貼香條」揭開序幕。香條使用長條形黃紙，上書「新港奉天宮天上聖母阿里山神旅行擇於○月○日賜福平安」，象徵媽祖平安的祝福。張貼方式依習俗有所區別：若為媽祖在此停駐休息，香條須正貼；若媽祖會從此地通過，香條則需斜貼，且傾斜方向必須朝向神轎前進的路線，意涵祈求行程順遂平安。董事長何達煌，此次特別邀請澎湖、金門、馬祖友宮一同上山，以「海神走入山林」之姿為大阿里山地區祈福，希望為來年觀光、產業與地方發展帶來平安與興盛。

活動期間，開臺媽祖與「臺、澎、金、馬海神媽祖」將共同走訪嘉義市、番路、竹崎、梅山與阿里山鄉，並推出六大主題亮點，包括：「栩悅福嵎·日出迎曦」迎曦祈福、「鄒遊部落·啡嚐好咖」結合部落文化與精品咖啡、「海神媽祖·走茶香道」祈願茶鄉豐收、「太平雲梯·千人鑽轎」在雲端祈福、「阿里山平安宴·星光辦桌」展現山城好味、「山城老街·竹語寄福」讓祝福在老街回響。活動內容橫跨文化、自然、人文飲食，展現阿里山多元魅力。