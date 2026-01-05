開臺尊王春聯護佑萬民福，馬到成功桃符恩臨四境安 。（記者劉春生攝）

▲開臺尊王春聯護佑萬民福，馬到成功桃符恩臨四境安 。（記者劉春生攝）

國立雲林科技大學漢學應用研究所葉衽榤副教授與吳芹妤同學規劃設計之丙午年「馬到成功」春聯，此乃首度製作五股開臺尊王專屬春聯，由葉老師樂捐印製兩款春聯共三千張，全數提供在地鄉親免費索取，展現學界回饋地方信仰的實際行動，感受五股開臺尊王信仰所凝聚的文化能量與地方情感。捐贈儀式於一一五年一月四日上午十時二十分假今年度值年股紅壇舉行，地點位於雲林縣大埤鄉豐田村田庄五之九號。



今年度首度製作丙午年五股開臺尊王專屬春聯，象徵信仰文化的當代表述與創新傳承。春聯經由葉老師與吳同學發想設計之外，雲科大智能地域設計服務研究中心卓佳賢博士後研究員提供字體與書寫風格建議，以提升春聯整體視覺與文化質感；中華五股開臺尊王協會總幹事及理、監事於設計過程中提供實務與形象意涵建議，讓作品貼近地方期待。



雲嘉地區重要的無形文化資產—丙午年五股開臺尊王過爐已進入緊鑼密鼓的準備階段，再度成為地方關注焦點。該過爐活動以鄭成功為信仰核心，橫跨雲林縣四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義縣溪口鄉等地，延續百年以上歷史，已由雲林縣政府登錄為縣定民俗。最大特色在於有神無廟的信仰型態，結合五股輪值制度，使不同聚落依序承擔紅壇與祭儀重責，形塑高度流動而緊密的祭祀網絡，展現雲嘉平原民俗信仰的獨特樣貌與深厚底蘊。

